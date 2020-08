Cantando 2020: a puro cuero, Gladys La Bomba Tucumana se animó a interpretar un clásico de Soda Stereo Crédito: Prensa LaFlia

En la noche del jueves del Cantando 2020, Gladys La Bomba Tucumana y su hijo, Tyago Griffo, fueron los encargados de romper el hielo y debieron mostrar su talento en un género muy diferente al que los hizo famosos: el rock nacional.

Vestida íntegramente de cuero, la intérprete de "La pollera amarilla" se refirió a la entrevista que dio ayer en Mujeres en eltrece y confirmó que le gustaría probarse como conductora. Entonces, jugó con la idea de secundar a Angel De Brito y presentó a Laurita Fernández, al tiempo que se despachó con un punzante comentario: "Me contó un pajarito que te vio caminando abrazada", dijo en referencia a las imágenes que mostraron a la bailarina paseando junto a Nicolás Cabré. Rápida de reflejos, Fernández aseguró que "caminar hace bien".

Al ser consultada sobre su figura, Gladys explicó que está haciendo mucho ejercicio, además de caminar. "Caminás comiendo", acotó Moria Casán, generando un incómodo momento. "Estoy haciendo dieta, hago 100 sentadillas por día y ya bajé 10 kilos", subrayó la cantante de cumbia. Luego sí, fue momento de dar a conocer su versión de "Persiana americana", el clásico que Soda Stereo editó en 1986.

"Me gusta la energía que ustedes traen. De Tyago yo esperaba más porque tiene un gran caudal y sos joven. La tesitura te quedó más cómoda, Gladys, afinás más y se definen mejor las dos voces. Estuvo bien, no me mató, tuvo altibajos de energía, pero a mí me gusta esta pareja", señaló Nacha Guevara (6).

Al momento de votar, Karina La Princesita (8) dijo: "Yo los vi muy sexies, estaban con la misma energía. Me gustó". Oscar Mediavilla (6) fue tajante: "Estuvo bien y divertido. Dentro de la malaria de artistas que estamos viendo, ustedes están fantásticos".

Finalmente, fue la dueña del voto secreto en esta ronda, Moria Casán. "Gladys, me encanta tu onda. Te comés el escenario porque cantás con los genitales. No me mató... A Tyago se lo comió un poco su madre, quedó como poco colorido. Ahí. Pero siempre es un placer verlos".