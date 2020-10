Cantando 2020: en su debut, Cinthia Fernández le dedicó "Rata de dos patas" a uno de sus ex Crédito: Prensa LaFlia

Finalmente, Cinthia Fernández se incorporó a Cantando 2020. La panelista de Los ángeles de la mañana debutó en la noche del miércoles, en la ronda de homenajes y junto a su compañero, Facundo Magrané, decidió rendirle tributo a las divas mexicanas. "Quería cantar 'Rata de dos patas' para dedicársela a Martín Baclini, la verdad", bromeó.

Tras escucharlos cantar un medley que incluyó hits de Selena, Thalía y el aludido tema de Paquita la del Barrio, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "México es mi segundo hogar. Nos preparaste diciendo que iba a ser el desastre universal, esperábamos lo peor... Buena estrategia. Fue divertido y gracioso, y como bailarina, tenés mucho apoyo rítmico. Fue desfachatado y pisaste ya de entrada muy fuerte. Fue agradable de ver".

"Yo te tenía fe. Trajiste algo distinto a lo que veníamos viendo. Se nota tu pisada escénica, fue divertido. El comienzo no me gustó tanto, pero en general estuvo muy bien", sumó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto en esta ronda.

Oscar Mediavilla (5), a su vez, expresó: "Me gustó la puesta, pero no me convenció mucho el canto. Estuviste bien en decir que sos un desastre, no lo sos tanto. En dos o tres años podés ser una cantante más o menos buena".

"Los dos tienen una presencia muy importante. Tenés un escenario impresionante, sos fuego, avasallante. Además, te das el gusto de cantar de espaldas con un culo perfecto. Es muy humillante. Te admiro profundamente por como podés sola con todo. Sos una hormiguita buscadora de trabajo", destacó Moria Casán (8), mientras Fernández no ocultaba su emoción. "El acompañó muy bien y ella tiene hambre, pero hambre del bueno. Pienso que van a poder mejorar muchísimo", cerró la exvedette.

