Cantando 2024: la noche en la que Milett Figueroa habló de más y Nacha Guevara se aburrió y se fue

Cantando 2024 atraviesa un momento clave. A 15 días de su debut en la pantalla de América, el ciclo producido por Marcelo Tinelli comenzó esta semana a emitirse en vivo y, quizá para revitalizar el ciclo o ganar algún punto de rating gracias a las discusiones y los cruces entre participantes, la producción tomó una drástica determinación que, claramente, no funcionó como se esperaba.

“Hoy puede cambiar todo”, adelantó Florencia Peña, rodeada de todos los equipos que esperaban con ansias saber el voto secreto que determinaría si continuaban o no en el certamen. “ En la gala de hoy se van a tener que votarse entre ustedes . Puede ser que algunos voten a los que están sentenciados, pero también puede pasar que alguno que pensó que iba a zafar porque tiene un puntaje alto, termine yendo al teléfono”, continuó la conductora, instando a los equipos a que pensaran bien su voto.

Sin embargo, más allá del consejo de Peña y de que este as de la manga ya había sido utilizado por Laflia en Bailando 2023, solo unos pocos supieron utilizar su voto a conciencia. La mayoría eligió sin ningún tipo de estrategia, basándose en cruces personales o apuntando a las parejas que consideraban más talentosas.

“Solo les digo que no se confíen mucho y que no se confíen, porque no saben lo que se viene esta semana”, indicó Milett Figueroa, en su primera intervención de la noche. Hasta el momento, en los resultados parciales, Nenu López y Nell Valenti era la pareja con menor puntaje; solo acumulaban un punto y solo pasan directamente a la siguiente ronda quienes alcancen 15. Sin embargo, la exparticipante de Bailando cosechó votos en contra de sus compañeros.

Mientras la conductora intentaba poner orden, Milett Figueroa sorprendió a todos con una revelación. “No sé de qué se ríen todos si va a haber tres eliminados esta noche”, disparó la miembro del jurado y novia de Tinelli. Rápida de reflejos, y dando a entender que esa era una información que no debían dar todavía, Peña aclaró: “Esa información, Marcelo, la acaba de dar Milett”. Tras un largo e incómodo silencio, la conductora continuó: “Ella tiene acceso... Veremos. Veremos si esto es así o no”.

Ese fue solo un ejemplo de lo que ocurriría durante toda la noche: parejas votando sin ton ni son, desprolijidades al aire y muy poco entretenimiento para el televidente. Al percibir lo que ocurría, Nacha Guevara no aguantó más y abandonó su lugar en el estrado. “¡Se fue Nacha! Salió con un traguito en la mano”, reparó el locutor Martín Salwe. “¿Cómo que se fue Nacha? ¿Qué pasó?”, quiso saber Peña, sorprendida. “Se aburrió”, respondió el participante de Sex, con sinceridad.

“A mí también me aburre, Nacha, no te preocupes”, agregó Pepe Ochoa, el participante al que, desde su casa, acababa de votar Juan Otero, el hijo de la conductora. De nuevo en su lugar, la cantante y actriz tomó el micrófono y aclaró. “Vengo para verlos cantar. El chusmerío entre ustedes la verdad que no me interesa”. Mientras se escuchaba aplausos en el estudio, Guevara volvió a abandonar su lugar con destino desconocido.

Roberto Peña es uno de los famosos que mayor puntaje acumuló en esta ronda, y eso lo colocó en la mira de algunos de sus compañeros, que decidieron votarlo para que vaya directamente a la sentencia. En sintonía con Guevara, el cómico pidió la palabra y explicó: “Entiendo que estas son las reglas del juego, entiendo que este show se nutre de esto, pero estoy muy de acuerdo con Nacha: yo disfruto mucho del hecho artístico, de cada presentación, que intentamos que sea una fiesta, que sea un show. A mí, particularmente, me gusta darle eso a la gente”.

“Gracias por el aporte, pero así es este reality, Roberto”, lo cortó en seco la conductora, que, al igual que le ocurrió a Laurita Fernández en la edición del “Cantando por un sueño” que se emitió en plena pandemia, vivió en carne propia cómo algunos miembros del jurado, como Moria Casán, y un puñado de participantes se revelaban a su autoridad, algo que no suele ocurrirle a Marcelo Tinelli.

Al final del programa, Nacha volvió a su silla. “¿Sabés lo que estaba observando sobre cómo votan? Parece la revolución de los mediocres. Todos en contra de la persona que lo hace bien. Todos quieren que el mejor se caiga para ver si ellos brillan”, sentenció.

Finalmente, la pareja que integra Benito Fernández -quien no estuvo presente- fue la que más votos cosechó, pero recién el martes se revelará el voto secreto. Antes de despedirse, Nacha recurrió al humor para resumir todo lo que acababa de pasar: “He pasado una noche encantadora, pero no fue esta”.

