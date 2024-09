Cantando 2024: los motivos por los que Nacha Guevara no participó del segundo programa

Escuchar

En el segundo programa de Cantando 2024 se produjo la primera baja: Nacha Guevara no ocupó su silla en el jurado.”Le queremos mandar un beso a Nacha”, expresó la conductora del programa, Florencia Peña, antes de presentar a la primera pareja de concursantes. “Como todos sabemos, ella se está recuperando de una intervención. Está media ‘pachucha’ , así que se quedó en su casa hoy. La vamos a extrañar. La esperamos y la amamos”.

Tras presentar a los otros tres miembros “titulares” del jurado, el periodista Marcelo Polino, el coreógrafo Flavio Mendoza y la mediática novia de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, Peña le dio la bienvenida al reemplazante de Guevara. El bailarín y director Aníbal Pachano, que formará parte del VAR que se incorporará al concurso la próxima semana, fue el elegido para ocupar el lugar de la única cantante del jurado.

Desde sus redes sociales, la actriz también brindó explicaciones sobre su ausencia en el ciclo de América. “Hoy no voy a participar del Cantando 2024 debido a que aún estoy un poco dolorida y ayer me sobrepasé ”, escribió Guevara en una de sus historias de Instagram. “Así que toca descansar y cuidar mi pie para poder estar al cien por ciento. Agradezco a mi amigo Aníbal Pachano por reemplazarme. Nos vemos y disfruten del show más lindo”, agregó. La historia fue reproducida por el director y coreógrafo en su cuenta en la red social.

La artista anunció en sus redes que no estaría presente en el ciclo conducido por Florencia Peña instagram.com/nachaguevaraoficialok

El 16 de septiembre, la actriz, cantante y directora recibió el alta médica y abandonó el Sanatorio Finochietto, tras haberse sometido a una intervención quirúrgica y haber permanecido internada durante cinco días. Desde la habitación que ocupó durante su estadía en el centro de salud, fue ella misma, a través de sus redes, quien dio detalles sobre lo ocurrido: “¡Buen día! Estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano, porque acá la vida empieza muy, muy, muy temprano. Lo que les quiero contar es que estoy bien, me siento bien; todo lo que se hizo, se hizo con mucho amor, con mucha eficiencia. Aunque les parezca mentira, ha sido una muy buena experiencia”, explicó, en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego, reveló los motivos que la llevaron a realizar la consulta médica que derivó en la posterior cirugía e internación: “Tenía un dolor en el pie izquierdo, me hice ver porque no se me iba, me hicieron un estudio y descubrieron que había una artería obstruida. Entonces había que desobstruirla. Por eso, postergamos el concierto del Tasso, que se va a hacer el 5 de octubre porque el 3 es mi cumple, entonces voy a aprovechar para festejar con todos ustedes”, explicó la cantante entusiasmada por reencontrarse con su público.

Por último, la artista de 83 años agradeció la atención médica recibida y las muestras de cariño que le brindaron sus fanáticos durante sus días de internación. “He estado espléndidamente atendida en todos los sentidos: profesionales, emocionales, personales... He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño afuera, de parte de ustedes. Me he dado cuenta de que, cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la sanación es más rápida porque ustedes saben que ‘el amor sana’. Gracias por preocuparse y estar ahí como siempre”, concluyó con muy buen humor.

El posteo de Nacha Guevara tras recibir el alta instagram.com/nachaguevaraoficialok/

El día que finalmente fue dada de alta, también recurrió a las redes para compartir las buenas nuevas con sus seguidores. “Solo tengo agradecimiento para todos los médicos, enfermeras, camareras de esta magnífica institución”, escribió junto a los nombres de los médicos que la atendieron y siguieron de cerca su evolución. “Y por último, y no menos importante, a mis palmeritas [apodo con el que se identifican sus fans], amigos y familia. Gracias”, sumó Guevara en su cuenta de Instagram junto a una imagen donde se la ve levantando su pulgar derecho a la salida de la clínica.

LA NACION