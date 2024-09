Cantando 2024: Silvina Escudero se cruzó con Milett Figueroa y se retiró sorprendida por el puntaje

Escuchar

Antes de hacer su debut en el escenario de Cantando 2024, Silvina Escudero charló sobre su presente de “mujer casada” junto a Florencia Peña. En la conversación, la conductora le preguntó cómo vio el primer programa, que se emitió el lunes, y en particular, qué opinión le merecía el desempeño de la novia de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, en su rol de jurado: “Era la gran incógnita, ¿no? Al menos yo desde mi casa me preguntaba qué dirá, qué no dirá... Pero estuvo muy correcta. Se la vio divina y espléndida ”, respondió la actriz y bailarina.

Inmediatamente, Marcelo Polino se encargó de brindarle un contexto a la pregunta de la conductora. Fiel al perfil que supo perfeccionar durante su extenso paso por el jurado del “Bailando por un sueño”, el periodista de espectáculos no se anduvo con rodeos y fue directo al hueso: “¡Cómo arrugó Escudero! Se pasó de programa en programa hablando mal de nuestra compañera. Dijo que estaba sentada acá porque es la novia de Tinelli y que no conocía nada de su trayectoria”, disparó.

Escudero, entonces, intentó esquivar la bala: “Decir que desconozco su trayectoria no es hablar mal sobre ella”. Sin embargo, Polino insistió: “¡Vamos, Escudero! Debutaste conmigo a los 17 años. Te conozco y sé que sos bravísima”, respondió el expanelista de Indiscreciones e Intrusos, dando a entender que los dichos de la participante en distintas notas televisivas no habían sido inocentes. “No das puntada sin hilo”, agregó. Y Aníbal Pachano, que este martes sustituyó a Nacha Guevara en el jurado remató: “Te conocemos, Escudero”.

“Me encanta ser bravísima, pero eso no es hablar mal. Me parece que, al contrario, ella capaz que tiene una extensa carrera en Perú pero yo, desde mi ignorancia, no la conozco, y me encanta conocerla ahora”, explicó la participante, ante la atenta mirada de la aludida.

“Ayer vi que lo increparon a Marcelo, diciéndole lo mismo. Pobre Marcelo, parecía que la tenía que defender. Pero yo no. Yo no te ataqué”, agregó la participante, incluyendo por primera vez a Figueroa en la conversación. “¿Sentiste que el LAM te atacaron?”, quiso saber. Entonces sí, la novia del productor del ciclo rompió el silencio. “No, no. Yo elijo enfocarme en lo que realmente me importa y a lo que no me importa no le hago caso; así de simple”.

Luego, Escudero y su compañero, el sobrino de Yanina Latorre, Alito Gallo, brindaron una versión de “Soy lo que soy”, y luego de la presentación, la concursante explicó: “Amo este tema de Sandra Mihanovich que tiene que ver con todo. No soy la misma persona que empezó en el medio hace 20 años, ni la del último Cantando, que fue hace 12 años. Tampoco soy la misma persona del año pasado y soy lo que soy hoy. Todos vamos evolucionando. De hecho, terminé el Cantando hace más de una década cantando esto y me pareció bueno volver con esta canción, para dar el mensaje de que todos vamos evolucionando; esa es la idea: año a año vamos cambiando”.

El primero de los miembros del jurado en brindar su devolución fue Pachano (7): “¡Qué mensaje tan profundo! Evolucionó Silvina Escudero. Está más grande y está mejor. Más estable. Tengo que confesar que me sorprendió. Pensé que iba a ser un disgusto, porque ayer fue como raro todo... Mucho desafine, mucha falta de estudio. En este caso, el inglés fue medio mezclado con quechua; cuando cantamos en otro idioma la fonética tiene que parecerse, al menos. Estabas entonada, sin desafinar, cosa que me llamó muchísimo la atención. El canto me gustó, pero lo que más me gustó fue como te plantaste en el escenario”.

“Yo esperaba que Silvina viniera con todos esos años de carrera, de escenario. Te quería como más explosiva, desde el look y la propuesta. También cuando mezclan el inglés y el castellano a mí no me copa mucho; o es castellano o es inglés. A diferencia de lo que vio Pachano, noté que tenés una buena pronunciación en inglés, pero en castellano, las palabras eran cortitas, no las estirabas. Sos una buena artista, pero voy a sacar una lanza por mi compañera. No somos nadie para decir quién tiene carrera y quién no. Si está mi compañera acá en el jurado es porque tiene que estar. Si no la conocés, se investiga. En muchos programas se preguntan por qué estamos acá, estamos porque tenemos que estar, porque salimos con el que tenemos que salir”, agregó Flavio Mendoza. El bailarín durante esta primera ronda es dueño del voto secreto.

En ese momento, tomó la palabra Figueroa (7). “Primero, me sorprendiste gratamente, Silvina. No te había escuchado nunca cantar y se nota que tienes mucho escenario, mucha experiencia, se siente. Tienes un lomazo, como dicen acá. Me encantó tu presentación y me gustó que hayas mezclado el inglés con el castellano. Se nota que has escuchado mucho esa canción, que la has cantado, que te sientes cómoda. Me gustaría escucharte en alguna balada o un bolero, porque me parece que tienes un tono de voz muy agradable, a mí me gustan las voces graves. Tu compañero me fascina, se alinean un montón”.

Para finalizar, Polino (5) indicó: “Sos una campeona; pasaste mucho por este escenario y esperaba un poco más de soltura, de comerte la pantalla y no pasó. Tu compañero tiene linda voz, pero parecía un mozo en la fiesta que iba acompañando a la chica que cantaba. A favor de Escudero, debo decir que al lado de lo que ha pasado por esta pista, sos Adele”. Con 19 puntos, la pareja se llevó el mejor puntaje de la ronda hasta este momento.

LA NACION