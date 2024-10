Cantando 2024: un reemplazo para Flor Peña, próximas incorporaciones y nuevas reglas que no dejaron a todos conformes

Escuchar

Esta semana, Cantando 2024 presentó varias novedades: el voto cara a cara de los equipos y una eliminación masiva de tres parejas. Ahora, se sumó un reemplazo que sorprendió a muchos televidentes: Florencia Peña abandonó momentáneamente la conducción del ciclo y hasta el viernes ocupará su lugar Fernando Dente .

“No soy Flor Peña, soy Fer Dente. Tranquilos, no están mal de la cabeza; no saquen turno con el oftalmólogo. Es un placer estar en este programa que tiene en velo a todo el país. ¡Fue un quilombo esta semana!”, se presentó el nuevo conductor al comienzo del programa de este miércoles. El motivo oficial por el que la actriz y conductora debió ausentarse es que la obra que protagoniza, Mamma Mia!, emprendió una gira por la provincia de San Juan. De esta manera, Dente vuelve a poner un pie en la pantalla de América antes de que su ciclo, Noche al Dente -que perdió su lugar en la grilla con el desembarco de Cantando 2024 en las noches de América TV-, estrene nuevo horario: pasará a estar los domingos a las 20.

A pesar de que el conductor se movió este miércoles con la soltura y la simpatía de siempre, su desembarco se dio en un momento muy particular del programa; luego de una escandalosa eliminación que dejó a uno de los famosos tan furioso que terminó denunciando a la producción por estafa. Se trata de Roberto Peña. El humorista era la celebridad con mejor puntaje en la última ronda y todo parecía asegurar que tendría su lugar asegurado en la siguiente. Sin embargo, con el nuevo giro impuesto por los responsables del ciclo, sus compañeros terminaron votándolo -justamente, por considerarlo uno de los mejores perfilados para seguir avanzando en el certamen- y quedó sentenciado.

Según denunció Peña el miércoles al mediodía en Intrusos en el Espectáculo, la intención de Nacha Guevara era salvarlo, pero por una equivocación, la cantante y actriz terminó dejando en competencia a Cristian U.

En efecto, tanto Guevara como el resto de los miembros del jurado tuvieron la potestad de salvar a una de las parejas sentenciadas. Marcelo Polino se inclinó por Walter “Alfa” Santiago, Milett Figueroa por Pepe Ochoa, y Flavio Mendoza por Nenu López, a pesar de haber cosechado solamente cinco puntos. Así lo hicieron todos y, según contó Peña, cuando llegó el turno de Nacha le preguntó a Mendoza cómo se llamaba el concursante que estaba vestido de cuero. El coreógrafo miró a todos los participantes y no reparó en que tanto el exganador de Gran Hermano como el humorista estaban vestidos de la misma manera.

“ Fue contradictorio, porque cuando mis compañeros me votaban, ella dijo que era como la rebelión de los mediocres... Después me pidió disculpas y me explicó lo que había pasado ”, contó Peña en el ciclo conducido por Florencia de la V. Además, indicó que se sentía defraudado y estafado por la producción. “Cambiaron las reglas de a nada. (...) Como el rating está chato, cambian las cosas”, marcó. Este martes, el humorista quedó a expensas del voto del público y perdió contra Mimi Alvarado, la prima política de Marcelo Tinelli. También fueron eliminados Alicia Barbasola y Benito Fernández.

Más allá de las turbulencias y de la llegada de Dente, también se anunciaron otros cambios. En principio, la semana próxima hará su debut el VAR, compuesto por tres personalidades, entre las que ya fue confirmado Aníbal Pachano (que, a su vez, reemplazó a Nacha Guevara durante la primera semana, mientras la actriz se recuperaba de una operación en una pierna).

Antes de partir momentáneamente, Florencia Peña también hizo un importante anuncio: próximamente se incorporarán al concurso cinco equipos nuevos. “Y me dijeron que son personas que cantan muy bien”, indicó la conductora.

LA NACION