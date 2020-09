Carina Zampini desafió a los jurados de El gran premio de la cocina

La conductora del reality de cocina les propuso a los jurados que se pusieran en el lugar de los participantes durante el programa de ayer de El gran premio de la cocina Crédito: eltrece

18 de septiembre de 2020

La novena temporada de la competencia de cocina, conducida por Carina Zampini y que comenzó esta semana, viene teñida de mucha exigencia por parte de los jurados. Esta nueva edición del ciclo se llama los campeones porque nuclea a los ganadores de las ocho temporadas anteriores, y las expectativas sobre las performances de los cocineros son altas para los jurados Felicitas Pizarro, Christian Petersen y Mauricio Asta.

En esta oportunidad, una de las participantes, Natasha, tuvo que preparar un sambayón y Petersen en su devolución lo calificó de "desprolijo". Además, le preguntó si estuvo practicando pastelería en este tiempo que no estuvo en el programa.

La participante le respondió: "Practico en mi casa, con tiempo, y me salieron cosas que ni yo lo podía creer. Pero bueno, es con tiempo, nadie te presiona. Acá los tengo a ustedes, y a Mauricio, otro level de pastelería. Ni lo estaba sirviendo, miré el reloj y ya tenía que ir a la zona de degustación".

Christian Petersen le dijo a Natasha que su sambayón estaba "desprolijo" Crédito: eltrece

Entonces el chef le hizo una recomendación para mejorar su estado a la hora de cocinar: "Me parece que deberías haber practicado un poquito más de pastelería, haber corrido dos vueltas a la manzana así no te agitabas tanto para batir y un par de flexiones". Natasha le replicó irónica: "No podía salir, perdón".

A continuación, Zampini interrumpió el diálogo y se dirigió a los jurados: "Yo un día los voy a poner a los tres con todos los cocineros acá en la zona de degustación, y los jurados van a tener que cocinar con el reloj pisándoles los talones a ver qué logran". La participante se mostró entusiasmada con la propuesta: "Lo que sería, Dios".

Petersen le respondió a la conductora con una sonrisa en la cara: "Cari, por los $400.000 te hago el mejor sambayón de tu vida". Ella agregó: "Todo por el vil billete".