23 de junio de 2020 • 00:11

En su tramo final, Bake Off es el eje de una polémica en torno a Samanta Casais, finalista y potencial ganadora del reality. Las sospechas nacen de una posible contravención a las reglas del programa, presuntamente demostradas por la experiencia profesional de la participante, frente a la condición de que participen solo amateurs. El tema nació en redes sociales, y con el correr de los días se trasladó a la radio y a la televisión, ocupando horas y horas de ocio televisivo.

Quien se sumó a la polémica, según lo consignado por el informa de Bendita , fue el periodista Jorge Lanata. " Me deprime un poco, a efectos de la vida argentina, que a la gente le interese más ver cómo se hace un rogel que enterarse de qué pasa con la pandemia y con la política ", fue una de sus reflexiones, continuando con un reflejo del escándalo: "Denuncian fraude en Bake Off , me viene bien para que los boludos que los ven se den cuenta de que los realities están todos arreglados".

De regreso al piso y al intercambio de opiniones, varios de los integrantes del programa cargaron sobre el periodista más que sobre el tema del informe. "Lo que pasa es que quizás los argentinos miran otro programa para informarse de la pandemia. ¿Por qué habría que mirar siempre a Lanata? ", arrancó Edith Hermida. "Aparte estos tipos de realities convocan, están bien hechos. Hay un público para eso, no son boludos los que los ven", la secundó Beto Casella.

Pero, sin embargo, quien fue más dura en el panel con el conductor de Periodismo Para Todos, fue su colega Carla Czudnowsky, quien cuando el tema parecía finalmente encauzado hacia las denuncias en torno al reality, volvió al periodista: " El programa (Bake Off) es impecable, como dice Beto: genera emociones, le creés más que a Lanata, pasan un montón de cosas ".

Solamente Mercedes Ninci intentó enarbolar una defensa contra PPT, pero no solo quedó sola, sino que Casella le fue al cruce: "Yo estaba viendo a Julián Weich y Papaleo a esa hora", conductores de Vivo para vos , el programa de elnueve pelea en el mismo segmento horario.