Carmen Barbieri se refirió a la descompensación que anoche obligó a suspender las dos funciones de la obra 20 millones, en Mar del Plata Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2020 • 15:07

"Tuve un pico de estrés. No voy a los médicos, soy un desastre. Y no paro. Tengo que hacer en tratamiento por las cervicales", dijo Carmen Barbieri este miércoles en Los ángeles de la mañana. La capocómica se descompensó anoche y debió suspender dos funciones de Veinte millones, la obra que está haciendo en el Teatro Atlas de Mar del Plata.

"Ocho meses me ocupé de Santiago Bal, hasta su muerte. Y además hoy hace dos años de la muerte de mi mamá. La verdad es que no me había dado cuenta porque no sé ni en qué día vivo, pero mi prima me lo recordó", indicó Barbieri. "No falto nunca al teatro, trabajé cuando se murieron mis padres, y cuando murió Santiago. Para mí el trabajo está antes que la salud", remarcó.

"Mientras la ambulancia me llevaba, desde la camilla yo miraba la cola de gente que cambiaba sus entradas y le devolvían su dinero. Nunca había levantado una función pero me descompensé y no pude. Enseguida pedí que lo llamaran a Fede [Bal, su hijo] para avisarle, porque iba a pensar que yo estaba muerta", dijo la actriz, además de confirmar que esta misma noche vuelve a ponerse al frente del espectáculo.

También Barbieri dijo que no estaba enojada con Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, por haberle llamado la atención a su hijo por las fiestas que hace hasta muy tarde en la casa que alquila en Mar del Plata, despertando así a los niños de la pareja. "Le doy la razón a la familia. No estoy enojada, entiendo a Brenda que dijo que mi hijo era un pelotudo porque estaba nerviosa. Seguramente. Fede supo pedir disculpas y ellos a él, y está todo bien", opinó.