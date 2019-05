La confesión de Carmen Barbieri: "Tengo un amor en San Nicolás"

La humorista aseguró que, aunque elige no estar en pareja, no está cerrada a los romances Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 15:49

Carmen Barbieri sorprendió a todos en el piso de Intrusos: invitada para repasar su vida y su carrera, la actriz habló de todo sin vueltas. "No estoy negada al amor, no estoy en pareja porque no quiero, ya a esta edad uno no se empareja con cualquiera", contó en el medio de chicanas y bromas con Jorge Rial.

Pero sin embargo, sin planearlo, se le escapó lo que quería ocultar. "Tengo un amor en San Nicolás", confesó, y ante la insistencia de los panelistas, se animó a ampliar un poco más: "Somos amigos desde hace muchos años, creo que nos conocimos por Internet. Hablamos mucho tiempo sin conocernos y un día que viajó una amiga le pedí que vaya a verlo a ver si era lindo. Después al final viajó y nos conocimos. Tiene 40 y pico de años. No voy yo para allá, él viene bastante y siempre me trae una virgen. También fue a Termas de Río Hondo, donde estuve cuatro meses con la obra. Me divierto mucho".

"Se te ilumina la cara", le remarcó el conductor, y ella le respondió con una sonrisa. "Se llama Fernando", agregó la panelista Marcela Tauro. "Ay, no te pongas nervioso que hay muchos Fernandos", le disparó en clave a su enamorado. "No es mi novio; ojo, si le digo de venir acá no tiene problemas, pero somos amigos".

Luego, Barbieri contó qué lugar ocupa lo laboral en su vida. "Me volví una obsesionada del trabajo, le sigo los pasos a Fede [Bal, su hijo] aunque es un hombre, cuido mucho a Santiago Bal, tengo puesta mi energía ahí", contó la humorista sobre su expareja, quien se acaba de retirar formalmente de los escenarios al despedirse de la obra que compartía con Carmen y que dirige su hijo, Nuevamente juntos.

Mientras continúa de gira por todo el país con la obra, en unas semanas Carmen volverá a la pista más famosa. Es que Griselda Sciciliani la invitó a participar en la salsa de a 3 en el "Súper Bailando". "Estoy contenta con la participación pero no sé si volvería al certamen, ya estoy grande para tanto sacrificio laboral", aseguró sobre su regreso a la pista de ShowMatch.

La relación con Santiago Bal

"La gente compró nuestra historia de amor con Santiago", aseguró, y contó la lucha del actor contra la muerte. "No me imagino la vida sin él, como tampoco me imaginaba la vida sin mi mamá y sin mi papá, que ya murió hace varios años. No sé cómo será ese momento", se emocionó Carmen.

"Logramos que pueda volver a caminar, el otro día lo llevamos a cenar a las 19:30 porque quiere comer temprano y cuando nos fuimos el restaurante estaba lleno y se pusieron de pie para aplaudirlo", recordó entre lágrimas. "Vos no sabés lo emocionante que fue, yo nunca vi algo así", aseguró. "Lo respeto, lo quiero y lo ayudo. Los hijos trabajan muchísimo y no lo van a ver cómo deberían ir a verlo. Entonces no quiero que esté tanto tiempo solo. Aún estando muriéndose, ve la vida con esperanza", concluyó.

"Estoy feliz, aunque llore y me emocione. Estoy contenta", cerró mientras mostraban una foto del enigmático amor: "Pobre, le mando un beso, es una buena persona, él, su madre, sus hermanas. Un saludo a todos".