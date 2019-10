La enigmática cita amorosa de Carmen Barbieri: "Muero de amor por él"

Carmen Barbieri habló sobre su vida amorosa y contó que está muy cerca de un camarógrafo Fuente: Archivo

25 de octubre de 2019 • 15:00

Este mediodía, Carmen Barbieri pasó por el piso de Involucrados y, además de dar detalles sobre su nuevo proyecto teatral para el verano [hará temporada junto a Sol Pérez] y sobre la salud de su exmarido Santiago Bal, se animó y habló sobre su vida amorosa.

Si bien aseguró que no tiene tiempo para conocer hombres, la capocómica confesó que le viven presentando gente: " Estoy grande para el amor. Me presentan hombres pero no tengo ganas". E intentando escapar del tema, bromeó: "Aparte, ¿qué intimidad voy a tener si mi hijo entra a mi casa sin avisar? Pone la llave, entra y luego, dice: 'Permiso, soy yo', después de que ya entró", contó, entre risas.

"¿Cuándo fue la última vez que dormiste con un hombre?", disparó sin filtro Pía Shaw. Para sorpresa de todos los presentes, la respuesta llegó en tono enigmático: "Antes de que caiga de nuevo Santiago [en referencia a su última internación], salí con alguien pero no voy a decir nada porque ustedes los conocen", confesó Barbieri, sembrando intriga en el piso.

Enseguida, y asombrados por su respuesta, los panelistas del ciclo comenzaron a averiguar de quién se trataba: "¿Es un director?". "No, ¿cómo voy a salir con un director? Yo salgo con camarógrafos en todo caso", lanzó Barbieri, dando a entender que ella es una trabajadora más. Tras varias pistas que les fueron sacando de mentira a verdad, el panel aseguró que se trataría de "un camarógrafo del canal de las pelotas", en referencia a Telefe.

Sin revelar su identidad, la capocómica dio más detalles de su cita. "Muero de amor por él, tiene un gran sentido del humor. Es muy amigo mío y de Fede. Es un hombre que me escucha, me abraza, siempre está. El otro día estuvimos hablando hasta las 5 de la mañana", reveló.

Tras confirmar que se conocen desde hace muchos años, Carmen advirtió que siempre estuvo cerca, aunque como un gran amigo. "Cuando Fede era chiquito, venía a casa y jugaba con él a los almohadonazos, lo bañaba, lo distraía mientras su papá zafaba de la muerte". Y jugándosela cada vez un poquito más, agregó: " Es un amigo con derechos. Lo quiero porque es un ser incondicional, una persona muy buena que tiene una gran familia, pero no es mi pareja", remató.