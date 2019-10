Charlotte Caniggia, indignada con el compromiso de su papá Claudio Paul Fuente: Archivo

30 de octubre de 2019 • 21:47

Tras el anuncio de su compromiso y la entrevista que Claudio Paul Caniggia dio junto a su novia Sofía Bonelli para la revista Hola!, Charlotte Caniggia salió al cruce y contó que se enteró de la noticia por las redes sociales.

"Me lo mandaron lo del compromiso, no es que me lo dijo él. Todo muy escondido, muy raro", expresó la única hija mujer del matrimonio Nannis-Caniggia sobre el nuevo paso que dará su padre junto a su pareja Sofía Bonelli el próximo mes en las playas de Tulum.

"¿Si te invita, irías?", disparó el cronista de Los ángeles de la mañana, casi intuyendo la respuesta. "No, no iría. Estoy dolida con mi papá, no me parece bien. Me desilusionó pero bueno, ya está (...) No estoy del lado de nadie, me parece mal lo que mi papá hace, que lo haga tan público todo", respondió molesta. Y tras aclarar que sus padres están distanciados desde hace sólo un año y no desde el tiempo que algunos señalan, advirtió que "todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida amorosa pero no de esa manera, no con tanta exposición".

"¿Creés que tu mamá sigue enamorada de él?", retrucó el notero sin filtro. "No, no creo. No sé, no le pregunté", contestó, y agregó que tampoco está al tanto de las posibles nuevas denuncias que su madre amenazó con hacer en los próximos días contra su exmarido.

Enseguida, volvió a referirse a la nueva relación de Claudio Paul y opinó: "No sé si se enamoró. ¡Es todo tan raro! Quizá está enganchado". Lejos de arrepentirse por haberse referido a Bonelli como una chica de la noche, la empresaria de perfumes y pantuflas redobló la apuesta: "No es mi madrastra, es una piba que está con mi papá. Eso de que es 'gato' lo sabe todo el mundo, es la gran Pretty Woman", remató entre risas.