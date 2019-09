La mediática participante del "Súper Bailando" celebró haber dejado afuera del certamen a Mora Godoy y disparó contra todos Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 12:53

Después de haber eliminado a Rodrigo Noya y a su archienemiga Mora Godoy en la votación telefónica del "Súper Bailando", Charlotte Caniggia charló en exclusiva con Los ángeles de la mañana y habló de todo: su pelea con la bailarina de tango, su enfrentamiento con Karina La Princesita y sobre cómo están sus papás, tras el escandaloso divorcio mediático.

"¿Estás feliz que eliminaste a Mora?", preguntó Ángel de Brito al comenzar la entrevista. "Sí, la verdad que sí. Estará triste en su casa ahora", contestó, confirmando la mala onda que hay entre ellas desde que Godoy reveló que sus padres estaban separados. "Rodri (Noya) es un copado, él si me cae bien. Pero ella no. No la saludé obvio. Igual no nos saludábamos, no había onda, ni diálogo. Antes de que cuente lo que contó sí hablábamos, hasta me invito a su cumpleaños y después, bueno, saltó esto y me cae mal ahora", confesó la participante del certamen.

Luego, el conductor del programa le preguntó por qué no le había contestado a su otra rival, Karina, cuando en plena sentencia se burló de ella imitándola y le dijo que no sabía ni hablar español. Recordemos que la pelea entre las dos participantes comenzó cuando La Princesita abrió una de sus coreos cantando en inglés y Caniggia dijo que pronunciaba muy mal el idioma y hasta que había desafinado.

Charlotte Caniggia, contra Karina La Princesita por su inglés - Fuente: El Trece 00:38

Video

"Es muy agresiva, la vi en un mambo raro que no me gustó. Estaba todo armado, en sus previas no habla así. A mí no me importa lo que diga Karina, busca pelea. Me hizo burla y eso me cayó mal", aseguró la mediática. Y enseguida, con tono irónico, chicaneó: "Tiene 3 temas, hace como 20 años que canta lo mismo, pero si le va bien la felicito. Es la hermana de la Bomba", bromeó entre risas.

Mientras todo el panel se ría por sus dichos, Charlotte agregó: "No quiero bardearla, no me interesa. Aparte es medio picante, me va a empezar a hacer bullying. Me contaron que es brava, que no es muy buena gente. No es muy amable, tiene un carácter especial. Me atacó re feo".

Después de hablar de sus parejas favoritas del "Bailando" ("Me gustan El Polaco, Flor Torrente y Lourdes Sánchez"), la empresaria de perfumes y pantuflas confesó que le encantaría que su hermano Alexander vaya a verla a alguna gala. "Personalmente me acompaña siempre, pero no quiere ir al 'Bailando'. No le gusta, le da vergüenza. Medio que lo bardean cuando va", denunció públicamente.

Sin poder escapar del tema, Charlotte también habló sobre sus padres después del escándalo mediático de las últimas semanas y aseguró que su mamá ya está nuevamente instalada en Marbella. A su vez, contó que ayer por la noche se encontró con su papá y que está muy bien. "Anoche cené con él y con mi novio. Esta todo más tranquilo", indicó. Y enseguida aclaró que la cena fue sin Sofía Bonelli: "A mi papá lo veo solo. Soy muy celosa de él, no me gusta ni quiero conocer a la novia (.). No sé, es algo difícil. Es la primera vez que paso por algo así", concluyó sin ganas de ahondar mucho del tema.

Sobre el final de la nota, De Brito quiso saber qué tema le había tocado para el ritmo de hits del rock nacional, en el "Súper Bailando". "Mariposa tricolor", respondió ella, fiel a su estilo desfachatado. Luego de que la correspondiente corrección -en realidad, se refería a "Mariposa Tecknicolor", de Fito Páez-, Charlotte demostró que no está muy feliz con la canción que le asignaron para llevar a la pista.

"Es un temón horrible. Perdón, Fito, pero no me gusta, es horrible. Es muy estúpida la canción. Ojalá me salven, no me gusta", disparó la mediática, adelantando que no le tiene mucha fe a su próxima performance.