Chiche Gelblung opinó del coqueteo de Marcelo Tinelli con la política, de la albor periodística de Mirtha Legrand y del regreso de Susana Giménez a la televisión Fuente: Archivo

24 de julio de 2019 • 17:46

"Marcelo Tinelli no me gusta en la política, no le creo. No hay compromiso efectivo", aseguró Chiche Gelblung este mediodía, para confirmar sus dichos de una picante entrevista que le había dado a Luis Novaresio. "Sí es el mejor conductor y productor de la Argentina, pero nada más", agregó.

En diálogo con Intrusos, agregó un par de definiciones sobre Mirtha Legrand, a quien no considera una colega. "Mirtha no es periodista. Ahora hay un nuevo periodismo que es el de la pregunta. Pero no es así. Ella es audaz y puede preguntar cualquier cosa por la edad que tiene, pero eso no es hacer periodismo. Si le preguntas a un presidente si es narcotraficante, nunca te va a decir que si. Con hacer la pregunta no basta", apuntó.

Mientras que, en el mismo tono, declaró: "Cristina [Fernández de Kirchner] no es peronista, no tiene la esencia del movimiento. Es de centro izquierda, pero no justicialista".

Luego, al ser consultado sobre "la grieta" y el enfrentamiento entre dos actores como Alfredo Casero y Dady Brieva, apuntó: "Los dos están sobrevalorados en cuestiones sociales y de redes. Dicen cosas que no interesan a nadie".

Finalmente, su raid de opiniones culminó con el debut de la nueva temporada de Susana Giménez, en las noches del domingo en Telefé. "Este año es un desastre. Claro que ella aparece y es un sol, pero el programa es malo. Sobre todo por el segmento con los chicos y cómo desaprovecha a un humorista como Moldavsky", señaló, antes de rematar a Jorge Lanata diciendo que tiene "algunas cuestiones de facho".