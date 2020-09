Chiche Gelblung contó que violó el protocolo para despedir a su hermana

Chiche Gelblung, sobre el coronavirus: "No se puede vivir del terror, porque vamos a quedar paralizados" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 19:24

Cada vez hay más casos de Coronavirus en la radio y la TV. Preocupado por la situación, Chiche Gelblung reconoce la gravedad del tema aunque asegura que "no se puede vivir del terror". En medio de los protocolos y cuidados para no contagiarse, el periodista contó cómo fue despedirse de su hermana en plena pandemia y le pidió a Mirtha Legrand que vuelva pronto a sus almuerzos.

"Los pronósticos son terribles. Es una lotería. Te puede tocar asintomático o con complicaciones, no es que todo el mundo la saca fácil. Pero hay que seguir la vida, no se puede vivir del terror porque vamos a quedar paralizados", expresó el periodista esta tarde en Confrontados.

Sin embargo, Gelblung no sólo está angustiado por la situación sanitaria a nivel mundial, sino que hace muy poco perdió a su hermana. Tras asegurar que es un momento "muy doloroso", el periodista confesó que a pesar de las prohibiciones pudo despedirse de ella. "Los protocolos están a veces para violarlos, lo lamento. Yo no podía no estar y tuve el apoyo de la gente de la institución. Hay protocolos que no se pueden cumplir, ese yo no lo pensaba cumplir", señaló.

En cuanto a cómo son sus cuidados diarios, indicó: "Yo no hago cosas irresponsables, no hago transgresiones, me cuido pero más que eso no puedo hacer. Hay que seguir, no hay más remedio. Es muy difícil saber de qué lado te viene. Yo tengo dos primos que se han contagiado. Hace dos meses que están encerrados en un country de Ezeiza, no tenían contacto con sus hijos, recibían las compras en la puerta de su casa y se contagiaron. Mi secretaria se contagió y nunca salió a la calle".

Mientras opinaba sobre aquellos famosos (el "Negro" González Oro, Ronnie Arias, Susana Giménez) que decidieron pasar la cuarentena en Uruguay, el conductor opinó sobre el rumor que indica que Juanita Viale se iría a vivir al país vecino en los próximos meses. "Yo quisiera que se vaya Juanita para que vuelva Mirtha, nada más", lanzó, entre risas.

Sin embargo, enseguida se puso serio y confesó: "Si Mirtha no vuelve, se va a enfermar. Me preocupa seriamente. Si no vuelve rápido a la tele no sé cómo termina esta historia. Al canal le conviene que se quede en su casa porque la nieta mide mejor pero yo la extraño", concluyó.