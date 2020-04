La diputada por Santa Fe explicó los motivos por los que accedió voluntariamente a bajar su dieta

Desde hace unos días, exactamente media hora después del aplauso que reconoce el esfuerzo de todos los trabajadores de la salud en medio de la pandemia de coronavirus , algunos vecinos manifiestan con sus cacerolas su apoyo a varias consignas, entre las que se encuentra el pedido para que los políticos donen la mitad de sus salarios a la compra de insumos para hospitales .

Al parecer, el contundente reclamo fue escuchado por algunos diputados y gobernadores, quienes ya redujeron sus dietas al 50 por ciento . Tal es el caso de la diputada santafecina Amalia Granata y todo el bloque de Somos Vida, quienes decidieron sumarse a la iniciativa de manera voluntaria. "Ayer tuve sesión porque nosotros seguimos trabajando con las medidas sanitarias correspondientes. Hace tres meses que soy diputada y pienso igual que la gente", expresó en diálogo con Los ángeles de la mañana .

"Hoy estamos como estamos por culpa de los políticos que han manejado este país durante tantos años. Tener un 40 por ciento de pobreza es trágico. Creo que bajar nuestras dietas es un gesto para que sientan que nosotros estamos apoyando (...). Si bien no es una solución a la crisis económica, es un gesto que sí tiene que dar la clase política. El gran problema de Argentina es el gasto público, y si tenemos que recortarlo mucha gente va a quedar en la calle", agregó tras aclarar que ella sigue trabajando y que en el día de ayer ingresó dos proyectos.

En cuanto a cómo vive la cuarentena con sus hijos en su casa, relató: "Al principio fue duro. Uma en este momento está en clases, tiene clase virtual en su horario habitual de 8.20 a 16 hs. Se conectan los profesores y los alumnos en la pantalla. Y con Roque hacemos lo que podemos, tiene tres años y es muy intenso e inquieto. Ya se me escapó un par de veces porque quiere salir a andar en bici. Le tuve que explicar por qué no puede, pero no lo entiende".

Antes de despedirse, y a modo de broma, Granata le tiró una indirecta al conductor del programa, Ángel De Brito: "Ahora que cobro la mitad, contrátenme de panelista. Me va a venir muy bien un extra, tengo que mantener a mi familia".