" Estoy preocupada porque falta un tercer test para saber si Oriana tiene todavía en su cuerpo el coronavirus. El primero dio positivo, el segundo negativo y ahora falta uno más para saber que ya no tiene el virus. Han sido días angustiantes. Este virus te crea una especie de incertidumbre, y a la distancia no puedes dejar de preocuparte. A veces me dice que le falta un poco el oxigeno, y está desganada", contó Catherine Fulop este miércoles en Intrusos .

Luego, la actriz nacida en Velezuela siguió con su relato: "Oriana tenía ya varios días sintiéndose mal y nos lo ocultó. Se imaginaba que tenia al virus pero veía que Paulo [Dybala, su pareja, con quien vive en Turín, Italia] estaba bien y supuestamente él se lo contagió a ella. No quería preocuparnos hasta tener la certeza. Un día nos llamó una mañana y nos dijo que tenía algo que decirnos. Pensamos que nos iba a decir que estaba embarazada porque fue un poco misteriosa. Cuando dijo que estaba enferma, me sentí descompuesta, me sentí muy mal. Cuando eres joven sientes que te llevas el mundo por delante. No sientes la muerte cerca. Nos preocupamos porque llegan noticias muy fuertes de Italia. Y si les pasaba algo, no sabíamos si iban a poder estar bien atendidos porque hay una crisis hospitalaria allí y eso nos da miedo".

Fulop también opinó sobre la familia de Dybala que, de vuelta a Córdoba procedentes de Italia, no cumplieron la cuarentena. "Imagino que no tenían a nadie que les hiciera las compras y por eso el hermano tuvo que salir a comprar. Sé que los llevaron a un hospital, les hicieron los estudios, están bien y ya cumplieron la cuarentena". También aseguró que Paulo está bien en Italia. "Fue el último que tuvo síntomas. Sigue con la sensación de no tener gusto. Él tuvo fiebre, y Oriana no. A Paulo todavía no le han hecho el segundo test. Cuando le hagan el tercero a Ori, seguramente le harán el segundo a él. Y seguirán en cuarentena por un tiempo más", aseveró.

La actriz y conductora dijo que tiene comunicaciones diarias con su mamá y sus hermanas, que viven en Venezuela. "Todo el tiempo estoy en comunicación con ellas. Saben que Venezuela vive una crisis política y humanitaria sin precedentes. Espero que no pase a mayores el tema del coronavirus porque sería un desastre. No están preparados para nada ni toman las precauciones necesarias. Por suerte mi familia está bien. Mi mami está solita en su casa, tiene 84 años", indicó angustiada.

Osvaldo Sabatini se sumó a la charla para contestar una pregunta polémica: ¿Le echa la culpa a Dybala de que su hija esté enferma? "No, entiendo cómo es el amor. Y estamos felices de que hayan decidido armar una vida juntos en Italia. Hay información tan cruzada que no estás seguro de nada. No sé si puede empeorar, si se puede volver a contagiar. La incertidumbre me mata, me tomaría un avión, la abrazaría, y me contagiaría el virus junto con ella", respondió. Catherine, entonces, interrumpió para contar que Oriana le pidió disculpas a su padre por haberse enamorado "de un chico que vive en otro país".

Sabatini contó que su hermana Gabriela está pasando la cuarentena en Miami, sola, y que su mamá, Betty, también está sola en su casa y que la llaman a diario. "Mi mamá tiene 80 años y eso también me tiene mal porque tengo ganas de verla", confió. "Tengo la lágrima fácil. Soy sensible aunque no parezca, porque soy grandote y musculoso", agregó luego. Además contó que su hija menor, Tiziana, está pasando la cuarentena con ellos y con su novio. "Encima tengo que soportar eso", rió. "Primero vino a pasar unos días pero ahora la cuarentena se extendió. Pero se porta bien".

Fulop, luego, dijo que se reparten las tareas de hogar, pues su empleada Juanita se volvió a su casa. "Yo cocino y como soy la única que tiene permiso para circular, por el trabajo, también hago las compras. Nos repartimos el trabajo de la casa y todos ayudan", explicó.

De las críticas que recibió cuando mostró en su Instagram un video con su empelada Juanita , aseguró: "Es muy buena cocinera y tenemos una relación que nos echamos bromas. Pensé que mostrándola en las redes, como tengo muchos seguidores, por ahí le salía algo de trabajo. Ojalá tuviera su local de comidas y pudiera independizarse".