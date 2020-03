Coronavirus: cómo fue el primer día de la televisión en cuarentena obligatoria

Tras el decreto presidencial que ordenó cuarentena obligatoria para la ciudadanía, la televisión también se transforma Crédito: Captura de pantalla

Hace unos días que la pandemia de coronavirus se convirtió en tema excluyente en la televisión argentina . Debido a la gravedad del asunto y a las medidas de prevención que se fueron anunciando, todos los programas se vieron obligados a cambiar no sólo su agenda sino también su propia esencia o estructura.

Sin embargo, a partir de la cuarentena obligatoria decretada por el Presidente en la noche del jueves, los cambios se profundizaron aún más. Si bien los medios de comunicación y periodistas quedan exentos de esta medida, en la mayoría de los programas se tomaron ciertos recaudos para cumplir con el decreto y, también, dar ejemplo a sus televidentes.

En el caso de Nosotros a la mañana , la conducción del programa quedó solo a cargo de Joaquín "El Pollo" Álvarez (cuando diariamente es compartida junto a la periodista Sandra Borghi) y el panel redujo su número para conservar las distancias estipuladas. Agustina Kämpfer, Ariel Wolman, Andrea Campbell y Gastón Marote fueron los que dijeron presente en el día de hoy aunque aclararon que se irán turnando con Nicole Neumann y Tomás Dente en los próximos días.

"La producción pregunto quién quería y podía venir. Tenemos un permiso de circulación nosotros, entramos como prensa dentro de la excepción", comentó Campbell justificando su presencia en el programa. Por su parte, Kämpfer aclaró: "Resulta fundamental hoy nuestra tarea porque es imprescindible que las medidas gubernamentales tengan vías de comunicación y en este momento somos nosotros quienes estamos averiguando información y clarificando dudas propias y ajenas".

En Los ángeles de la mañana sucedió algo parecido. Con la conducción de Majo Martino, ya que Ángel de Brito aun se encuentra cumpliendo la cuarentena por llegar recientemente de sus vacaciones en Miami, el panel también se vio modificado. Yanina Latorre, Karina Iavicoli y Maite Peñoñori (cronista del ciclo de eltrece) fueron las únicas "angelitas" en el piso.

"Estamos con muchas emociones a flor de piel. Venimos a informar, a llevarles calma, es un día histórico, un momento histórico del país. Es inédito lo que estamos viviendo por eso es que estamos entre la angustia, el miedo y la incertidumbre", comenzó la conductora ni bien arrancó el programa.

"Yo estoy muy angustiada y movilizada. A mí esto de ayer (en referencia al decreto de Alberto Fernández) me impactó mucho. Estoy absolutamente de acuerdo con las medidas pero me da una desazón, tristeza, no sé. Esto va a ser más largo de lo que pensamos. Creo que todos tenemos que ser conscientes y solidarios entre nosotros. Como nosotras, que seguimos laburando con los permisos correspondientes", agregó Latorre.

Mientras que en Informados de todo se repitió lo que vimos a los largo de esta semana -una clara distancia entre sus panelistas Mauro Federico, Debora Pérez Volpin, Pia Shaw y Mercedes Mendoza en la mesa-, El precio justo , el programa de juegos de Lizy Tagliani comenzó de una manera muy diferente: en una entrevista intima con Vero Lozano, las estrellas de Telefe hablaron de los cuidados y medidas preventivas a tomar en estos días tan difíciles.

"Yo soy muy apasionada de mi trabajo. Salgo de casa sólo para venir a hacer el programa y vuelvo. Estoy alineada con el canal en esto de informar y también de entretener", aseguró la conductora de Corta por Lozano . Por su parte, Lizy expresó: "Yo creo que un poco de alegría hay que llevar. Desde el humor también se aprende. Obviamente que las cosas ameritan a ser tomadas en serio pero es necesario para descomprimir un poco la situación".

Luego de una descontracturada "charla de amigas" donde la comediante confesó que va a empezar a estudiar derecho dentro de poco, Lozano se animó a participar de dos juegos: "El cronómetro", en el que hay que parar el reloj a los diez segundos, y a "El reloj", que consiste en adivinar el precio de un producto. Aunque tuvo tres intentos, la psicóloga no logró sortear ninguno de los dos desafíos.

Jorge Rial comenzó su programa Intrusos , por América, con un discurso sobre la decisión del gobierno de imponer una cuarentena obligatoria. "Necesitábamos un presidente que tuviera el coraje de pedir ayuda para cumplir esta medida. Se tomó una decisión consensuada con los gobernadores, intendentes y es la mejor que se podía tomar", aseguró. Y criticó a Marcelo Tinelli que viajó con su familia a Esquel para pasar allí la cuarentena. "No me gusta que Tinelli se vaya a Esquel. Sé que va a pedir mi cabeza pero hay que decirlo. Tenemos una responsabilidad. No sabes que llevas ni que te traes. Puteamos al que quería entrar a su casa de Pinamar pero no a Tinelli, que se va en su avión privado. Empecemos a bancar con el pecho lo que decimos con la boca. Yo no soy quién para perseguir a nadie pero el Presidente fue claro; que no haya privilegios, que no haya amistades. Al contrario, quien tiene que dar el ejemplo que lo de y sino son cáscaras con discursos".

En Intrusos , como toda esta semana, hay cuatro panelistas que se van rotando con otros cuatro durante todo el programa. En el arranque estuvieron Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.