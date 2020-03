Coronavirus: cómo la pandemia afecta a la televisión argentina

Por el mundo fue una de las primeras producciones locales en ponerse en pausa por el brote de coronavirus a nivel mundial Crédito: Instagram

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 19:04

Luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al brote de coronavirus , comenzaron a tomarse fuertes medidas para evitar la propagación del virus en actividades públicas, espectáculos y deportivas. Y esas precauciones comienzan también a plasmarse en la televisión argentina

Días antes de que se aplicara el protocolo, Marley y su producción decidieron suspender las grabaciones de Por el Mundo . Cuando ya tenían los destinos organizados, confirmados los primeros invitados -con Susana Giménez en el debut- y abril como fecha de lanzamiento, Telefe tomó la decisión de posponer el programa para más adelante, a la espera de que la situación sanitaria a nivel mundial mejore. Es por eso que el conductor seguirá grabando más envíos de El muro infernal , pese a que ya había terminado de grabar todas las emisiones por estos días, justo para darle luego paso a Santiago Del Moro con Trato Hecho .

A partir del decreto anunciado por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, varios conductores y panelistas debieron atenerse a la cuarentena obligatoria . Casos como el de José María Listorti y Barbie Simons en Hay que ver , Ángel de Brito y Mariana Brey en Los ángeles de la mañana , Lizardo Ponce de Confrontados , y Luciana Salazar -que tenía que debutar el lunes en Polémica en el Bar -, tendrán que pasar dos semanas aislados en sus casas antes de volver sus tareas habituales.

En el caso de Listorti la situación fue compleja, ya que se había reintegrado a sus trabajos tras el viaje, pero luego se vio obligado a comenzar junto a su familia la cuarentena. El conductor, su esposa y sus hijos regresaron de los Estados Unidos el 1 de marzo, y según indicó en un video que compartió en las redes sociales, se aisló luego de que se dispusiera la cuarentena para aquellos que estuvieron de viaje en zonas afectadas por el coronavirus. "A raíz de la nueva disposición donde dice que todas las personas que en los últimos 15 días llegaron de USA tienen que permanecer en cuarentena, mi familia y yo nos autoaislamos para cumplirla", explicó el animador que conduce en El Nueve y en Pop Radio.

Algo parecido pasó con los periodistas Diego Leuco y Adrián Ventura. Este jueves, en el comienzo de Telenoche, por eltrece, su conductora María Laura Santillán explicó: "Ustedes no van a ver a Diego acá, Diego está cumpliendo una cuarentena. Llegó el primero de marzo a Buenos Aires, pero en esos momentos no pasaba nada". Y el que continuó el relato fue el propio Leuco, de manera virtual: "Cuando llegué de Estados Unidos, lugar al que había ido de viaje, no estaba considerado zona de riesgo. Por una cuestión de responsabilidad lo hablé con las autoridades y hasta el domingo me quedaré en casa. Las reglas van cambiando y nuestra responsabilidad primaria es dar el ejemplo y cumplirlas siempre".

De esta manera, el periodista se despegó de su colega Adrián Ventura, quien, el mismo jueves a la mañana, acudió a su espacio de TN, a pocos días de haber llegado de Washington. Sin embargo, tras el anuncio presidencial, este viernes participó del programa vía Skype.

Sin dudas el contacto entre personas es lo que se quiere evitar por estas semanas, por esa misma razón los primeros en tomar la iniciativa en evitar la conglomeración de gente fueron los productores de Pasión de sábado , que a partir de este fin de semana no recibirán gente en la tribuna. Otros que también tomaron medidas fueron la producción de El precio justo , el programa de entretenimientos conducido por Lizy Tagliani en Telefe, que también cuenta con una tribuna, decidió convocar a menos gente y así los participantes toman más distancia entre sí.

Una de las más preocupadas es Mirtha Legrand, quien en diálogo con algunos medios se mostró alerta por la alta tasa de contagio del coronavirus. Por lo pronto, pidió que tanto en las cenas como en los almuerzos, los invitados estén a un metro y medio de distancia.

Por ultimo hay que destacar que se posterga la entrega de los premios Martín Fierro 2020 de aire a la producción 2019 , por una decisión conjunta de APTRA y eltrece. La ceremonia fue reprogramada para el mes de agosto.