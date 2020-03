Desde su cuarentena, Florencia Torrente contó cómo fue su accidentado regreso desde Nueva York Crédito: Instagram

18 de marzo de 2020 • 15:05

Flor Torrente está en el día seis de su cuarentena preventiva , pues llegó hace casi una semana de sus vacaciones en Nueva York. "Trabajo mucho y hacía años que no me tomaba vacaciones. Programé este viaje con muchas ganas, después de la temporada en Villa Carlos Paz", contó la actriz y cantante desde su casa, en una nota vía Skype que le dio este miércoles a Intrusos .

"Saqué el pasaje con millas y pensaba quedarme quince días. Viajé yo primero y mi amiga llegó al tercer día. Dos días después, mi mamá y mi papá me pidieron que volviera. La verdad es que no tenía conciencia de lo que pasaba porque en Nueva York funcionaba todo bien hasta ese momento, y en televisión hacían chistes sobre el coronavirus . No entendíamos cuál era la realidad, advertían lavarse las manos y ya escaseaba el alcohol en gel. Solo encontramos en el barrio coreano un kit con seis barbijos y un alcohol en gel", explicó la hija de Araceli González.

Flor y su amiga decidieron volver antes al país, pero no lograban cambiar los pasajes. "Fue una tarea dificilísima, estábamos una hora por día tratando de comunicarnos. Y al final fue mamá quien consiguió los pasajes; no sé cómo hizo", indicó.

Además explicó por qué su mamá dijo que le había acondicionado su casa. "Mientras estaba en Carlos Paz, mi casa estuvo en obra y no estaba lista la cocina, ni tenía lavarropas. Tengo todo por la mitad. Mamá me ayudó porque dijo que tenía que hacer la cuarentena en casa: no podía ir a la suya porque Fabián [Mazzei, pareja de González] está operado hace poco y mi mamá estuvo delicada de salud en diciembre . Entonces armó ese operativo para que el carpintero me ponga una mesada, una bacha y un anafe, aunque sea", explicó.

Torrente también contó cómo llegó desde Ezeiza a su casa sin tener contacto con nadie. "Mi papá [Rubén Torrente] fue al aeropuerto con su primo, en dos autos. Estacionó el mio, me mandó la ubicación, nos vimos y nos saludamos de lejos y yo me subí a mi auto con mi amiga, con quien viajé y estamos haciendo la cuarentena juntas. Cuando llegaba a mi casa, llamé por teléfono al carpintero y todavía no había terminado: le faltaba una hora así que dimos vueltas en el auto", recordó la ex participante del "Súper Bailando".

La actriz reconoció también que durante la cuarentena hay una "hipercomunicación con la familia", y señaló que eso era algo bueno para ella. "Todo el tiempo hablamos por videollamada. Charlamos entre todos. Mamá no es intensa, es una mujer que tiene mucha energía, una madre que se preocupa y se ocupa de su hija", finalizó.