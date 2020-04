Coronavirus: Gerónimo Rauch contó cómo es convivir con la enfermedad

Desde Madrid, Gerónimo Rauch contó cómo fueron estos días de "aprendizaje" y en cuarentena, tras contraer el COVID-19 Crédito: Instagram

Radicado en Madrid, España, desde hace algunos años, el cantante y actor Gerónimo Rauch contrajo coronavirus y cuenta en primera persona su experiencia y la de su esposa e hijito, con quienes convive. "Hace quince días que tuvimos el primer síntoma y creemos que ya pasó lo peor. Estoy esperando que me digan que no tenemos el virus. Es una etapa de mucho aprendizaje. Fue como tener una gripe, porque somos parte del 80 por ciento de las personas a las que no nos afectó a los pulmones", contó en Intrusos .

Rauch dio detalles de la enfermedad: "Nos recluimos en cuarentena el día 11 de marzo. Salíamos solamente para ir al supermercado o a la farmacia y siempre con mucho cuidado. A la semana de estar en cuarentena, empezamos a tener los primeros síntomas. O sea que en esos días fuimos portadores, sin saberlo. Por eso me pareció importante salir a hablar. Si me hubieran dicho que era una gripe, hubiera ido a trabajar. Pero cuando nos dijeron que teníamos coronavirus, nos asustamos mucho".

"El primer síntoma fue el dolor de cabeza, y teníamos un ardor en las vías respiratorias altas, como si tuviéramos sinusitis. Llamé al médico, me dijo que la sinusitis no se contagia. Al día siguiente nos empezó a dolor el cuerpo, con fiebre, tiritando en la cama pero tampoco tan alarmante. A los cinco días mi mujer me dijo que no olía anda, y que no le sentía gusto a nada. Ahí llamé al médico otra vez y me dijo que llamemos a la seguridad social", explicó el cantante. "Nos supervisan desde entonces. No nos hicieron el test porque no había. Hace ya cuatro días que no tomamos paracetamol y ya nos sentimos bien. Hay que estar atento y vivir el día a día. Nos llaman a diario y, aunque somos asmáticos, no pertenecemos al grupo de riesgo. Hace quince días que empezó el proceso y a pesar de que no tenemos el alta médica, estamos más tranquilos. Creemos que ya terminó", aseveró.

Rauch contó que su pequeño hijo está bien y que no tuvo síntomas, "apenas una tos que se le fue enseguida". Y agregó: "No sacamos a pasear al perro hace tiempo y los amigos nos hacen las compras. En España se va a levantar la cuarentena el 13 de abril, pero nosotros tenemos que seguir un tiempo más".