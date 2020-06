La tristeza de Flavia Palmiero, en cuarentena: "Quiero abrazar a mi mamá" Crédito: Instagram

2 de junio de 2020

A semanas de haber perdido a su papá , Flavia Palmiero se mostró muy movilizada por la pandemia y, casi llorando , confesó lo mucho que extraña a su familia .

"Qué lindo verlos, aunque sea así a distancia", comenzó la animadora infantil en una charla vía skype con Informados de todo . Emocionada, y ante la primera pregunta de Guillermo Andino sobre a quién le gustaría ver primero cuando termine la cuarentena, Flavia advirtió: "No empecemos que me pongo a llorar ya, eh".

Sin embargo, la conductora no pudo contener las lágrimas y confesó que le gustaría "volver a la normalidad". "Es una guerra la que se está viviendo en el mundo y el tema de la libertad de decir: 'quiero ver a mi mamá y abrazarla', aunque la veo porque es una persona de riesgo y le llevo cosas. O a mis hijos, que también los veo pero muy poco porque uno se autoimpuso una responsabilidad, entonces extraño volver a esa cosa habitual de abrazarte o poder tirarte encima", aseguró.

Aislada en su casa desde el 6 de marzo, la actriz reveló cómo pasa sus días de cuarentena: "Estoy con Luis (Scalella) y mi familia está muy cerca. Pero entiendo a la gente que está sola o en un departamento muy chiquito. Cocino, limpio, hago absolutamente todo. También, me maquillo, me peino y me hago las manos, tuve que aprender. Estoy desde el 6 de marzo en casa porque estaba en Madrid en el Festival de Berlín, así que la empecé antes que el resto", señaló.

"Yo no publico mucho porque soy muy pudorosa, pero si llego a mostrar nuestra convivencia en las redes se reirían mucho", lanzó frente a la pregunta de Pía Shaw sobre su convivencia con el empresario cinematográfico. En cuanto a sus tips de belleza, reveló: "Me cuido, tomo mucha agua, trato de dormir bastantes horas. Realmente hay que estar fuerte por la tristeza, la angustia y los nervios que provoca todo esto. Es una situación inédita para nosotros, una guerra fantasma durísima".

Por último, y con voz quebrada, Palmiero habló de la tristeza que le provoca ver todo cerrado: "Creo que uno debe adaptarse a esto. Quejarse es una cosa muy chiquita pero cuando salgo a la calle me da mucha tristeza ver todo cerrado. No ves vida, entonces me dan ganas de volver rápido", aclaró antes de despedirse con un deseo general para todos: "Ojalá podamos volver a estar bien, pero vamos a tener que tener mucha paciencia".