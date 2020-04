Coronavirus: la tristeza de Belén Francese porque tuvo que suspender su boda

Belén Francese contó que se vio obligada a suspender su boda por el coronavirus Crédito: Instagram

Estaba todo listo. El lugar, las invitaciones, la logística para los traslados... Sin embargo, Belén Francese se vio obligada a suspender su esperado casamiento debido al aislamiento social y preventivo decretado por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus. " Ibamos a casarnos en mayo pero no va a poder ser. Pasamos la fecha y va a ser el 3 de octubre. Yo quería otra fecha pero el salón ya estaba ocupado", se lamentó la actriz en Hay que ver , el programa de Canal 9 que conducen Denis Dumas y José María Listorti.

En una entrevista vía Skype -que Belén realizó con guantes de látex-, contó cómo pasa sus días de encierro: "Estoy limpiando como loca. Tengo una vida de ama de casa".

Belén reveló, además, que tenía planeado irse de vacaciones junto a su futuro esposo, Fabián Lencinas, pero que también tuvieron que suspender la escapada. "Teníamos previsto salir el 14 de marzo. Tuvimos que suspender todo y ahí nos replanteamos hacer el casamiento en otra fecha porque esto va para rato. Lo importante es que nos casamos igual y está todo más que bien. Eso sí, el civil va a ser antes, porque él quiere y yo también".

La actriz recordó, además, cómo fue que conoció a su novio. "Él me buscó durante mucho tiempo, y mis celestinos fueron Gladys Florimonti y Álvaro Navia. Fabián organiza torneos de golf, fue a Carlos Paz y aprovechó para verme. Me escribía hace un tiempo, y me animé a aceptar la primera cita, pero fui con Gladys y con mis dos sobrinos".

"Se quería morir. Hay que tener cuidado, yo no lo conocía y no sabía quién podía ser. Pero tiene un corazón de oro, es una gran persona, excelente. Fue muy persistente en la búsqueda del amor. Hacía tres años que yo estaba sola y no tenía ganas de engancharme. Es muy trabajador, tiene una esencia linda, pura. Le dije que no me venga con ningún [Martín] Baclini [por el ex novio de Cinthia Fernández]. Antes de ir al 'Bailando por un sueño', me caso. Por las dudas, sé que Fabián no salió con ninguna famosa, si no no se casaría conmigo", bromeó.

Graciosa como siempre, Belén compartió una rima, a pedido de los conductores. "En estos días de retrospección, hice un poema que quiero compartir. Se llama 'Poema la coronavirus' y dice así: "Maldito virus siniestro, no te tememos. Con recaudos y aislamientos, lavado de manos y distanciamientos, te enfrentaremos. Vete maldito", leyó entre carcajadas.

Por último, confesó que su arrepentimiento por haberse sumado al video de la versión de "Imagine", que promovió Tamara Bella . "Soy una mujer engañada, porque me dijeron que era por una causa noble y justa; pero cuando lo vi no pude parar de reírme. Le hubieran eran puesto una música", se quejó.