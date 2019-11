La actriz participó del reality de moda como invitada especial Crédito: Prensa LaFlia

Andrea del Boca visitó el taller de moda más famoso de la televisión, el del reality Corte & Confección, para inspirar a los seis finalistas del certamen. La diva de las telenovelas, que cumplió 50 años con la profesión, ofició de musa para que los participantes recreen los vestuarios de sus personajes más famosos.

"Cuando termino un personaje lloro, porque para mí se termina una etapa. Considero mis personajes como amigas; aprendí mucho de ellas y me ayudaron a transitar distintos momentos de mi vida. A veces me pregunto qué harían ante una situación", le contó la actriz a Fernando, Luisa, Ingrid, Melisa, Matías y Celeste, quienes debieron realizar prendas para seis de los papeles interpretados por ella tanto en cine como en televisión.

A Celeste le tocó diseñar un outfit inspirado en Antonella, a Ingrid en Zíngara, a Luisa en Perla Negra, a Fernando en Cien veces no debo, a Melisa en Celeste, y a Matías en Clara de Celeste siempre Celeste.

Antes de que comiencen a confeccionar las prendas, Andrea conversó un rato con la conductora del programa, Andrea Politti. Allí rememoró sus inicios en la televisión, cuando tenía tres años y medio. "Tengo algunos recuerdos muy especiales. Alejandro Doria me decía que ahora íbamos a jugar a que yo no escuchaba ni hablaba. De hecho, uno de los flashes que tengo es una escena en la que venían unos señores vestidos de médicos con una bandeja, la tiraban y yo no tenía que ni pestañear", recordó.

"Cumplí 50 años de carrera arriba de un escenario. Mi madre se acuerda perfecto la fecha en que debuté, y justo este año, ese día, tenía función", dijo emocionada la protagonista de Brujas, antes de darle un consejo a los participantes: "En lo que uno haga, siempre tiene que poner pasión".

A lo largo del programa, Del Boca ayudó a todos los participantes con apuntes y observaciones, mientras recordaba el estilo de cada uno de los papeles que interpretó y contaba anécdotas, como por ejemplo que cuando protagonizaba Celeste siempre Celeste e interpretaba a la heroína y a la villana, grababa las escenas de un personaje durante la mañana y las del otro por la tarde.

"La creatividad está siempre", afirmó la actriz antes de retirarse del taller para que los concursantes pudieran terminar de diseñar los modelos que presentarán en la emisión del martes.