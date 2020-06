Finalmente, Marcelo Tinelli participó como jurado invitado de Corte y confección Crédito: Twitter

16 de junio de 2020 • 18:33

El pasado viernes Marcelo Tinelli faltó a su cita en Corte y confección , el ciclo de eltrece que conduce Andrea Politti y que produce LaFlia. A pesar de que lo habían anunciado, ese día lo esperaron y no llegó , debido a una reunión de último momento que tuvo como presidente de San Lorenzo. Sin embargo, este martes apareció sorpresivamente en el reality y ofició de jurado invitado .

"Perdón por no poder haber venido, pero tuve un compromiso con San Lorenzo, donde tenemos la tienda de campaña, se hacen 150 testeos por día, e iba una ministra. Hay muchos pacientes que son sospechosos de tener coronavirus y los alojamos ahí. Hay que contener a la gente. Fue un día de otra cosa, pero acá estoy", se excusó Tinelli.

El conductor entró rápidamente en el juego del programa y le dijo al jurado Fabián Paz que no le gustaban las zapatillas vintage que estaba usando. "Pero me gusta lo vintage, al mismo tiempo. Me enamoré de los personajes de la serie This is us y tienen un look parecido", aseguró. Y enseguida dijo que quería encontrarle novio a Matilda Blanco: "Dicen que tiene mal carácter pero no pueden discriminarla por eso. Carina Zampini está ahora con Christian Petersen ... Bueno, chichonean, ¿por qué no puede conseguir novio Matilda?".

Hubo también un espacio para los retos -"No me gusta que se peleen el locutor y el Productor Enmascarado"- y también contó una anécdota de ShowMatch de los '90: "En un saludo a cámara, descubrí que me faltaba un diente y llamé a mi odontólogo para que me hiciera un implante".

Siempre divertido, miró con atención los looks inspirados en él y tuvo palabras para todos. Algunos no lo convencieron, otros los usaría y felicitó a Javier, participante que quedó feliz con sus críticas. También opinó sobre las prendas confeccionadas para el desafío de eliminación entre Javier, Gonzalo y Marcelo. Y hasta hizo de celestino entre el participante Marcelo y el jurado Santiago Artemis.

Después, Tinelli le robó un poco el protagonismo a Politti para anunciar quién se seguiría en el programa y, al mejor estilo "Bailando por un sueño", abrió el sobre y contó que, por decisión unánime, se quedaba Gonzalo.

El programa continuó y Marcelo quiso saber si Gerardo, el primer ganador de Corte y confección que ahora forma parte del BAR, participaría del reality de baile. "Aprueban el protocolo o levantan la cuarentena y salimos. ¿Llegas de acá a 60 días?", lo apuró Tinelli. "Vamos a arrancar con el humor pero enseguida va a venir el 'Bailando'", dejó en claro, al tiempo que dijo que quiere que vuelvan el "Cantando por un sueño" y el "Patinando por un sueño". "Me gustan los bloopers, sin que se lastime nadie. Recuerdo caídas muy graciosas de Wanda Nara", señaló luego sobre el certamen sobre hielo.

"Para calentar motores voy a traer al jurado y los vemos bailar a todos; también a vos, Andrea", le advirtió Tinelli antes de despedir al participante que quedó fuera del programa, Marcelo.