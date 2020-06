Corte y confección: por qué Marcelo Tinelli no asistió al programa dedicado a él

Durante toda la semana, Corte y confección anunció con bombos y platillos a Marcelo Tinelli como gran invitado de este viernes . A modo de homenaje, los participantes del reality producido por LaFlia, iban a recrear los looks del conductor a lo largo de los años. Sin embargo, al inicio del programa, Andrea Politti anunció que Tinelli estaba demorado, pero que esperaban que llegara en algún momento de la tarde.

"Vamos a tener que esperarlo porque está en una reunión súper mega importante en San Lorenzo. Andá a saber las cosas importantes que hablan en una reunión así", indicó la anfitriona con una sonrisa. Luego, recibió a las invitadas para oficiar de jurado, Florencia de la V e Iliana Calabró, que se sumaron a los "habituales" Fabián Paz, Santiago Artemis, Verónica de la Canal y Matilda Blanco.

A lo largo del envío, los seis participantes mostraron sus confecciones, inspiradas en Tinelli: Matías imitó un look del "Bailando por un sueño 2015" y su modelo fue Hernán Drago; Leonela se inspiró en Ritmo de la noche de los '90 con Axel Neri; Luis, en un look del 2012 y su modelo fue el "Tucu" López; Mariana recreó el estilo de Marcelo de los '90, con Nacho Saraceni; Lena mostró un look del 2015 con su modelo, Fernando Cuellar; y Marcelo se inspiró en el 2015, y su modelo fue Martín Salwe.

Finalmente, el programa llegó a su fin y Tinelli no llegó. Politti prometió que seguirían grabando y que tendrían a Marcelo el próximo lunes, junto con las prensas de otros dos participantes: Gonzalo y Javier.