Férreo defensor del kirchnerismo, Dady Brieva pasó por Intrusos y habló sobre el resultado de las elecciones del domingo. Si bien asegura que celebró el triunfo, admitió con cierta decepción que no fue contundente y que esperaba una mayor diferencia entre los candidatos.

"Me sorprendió. Me hubiera gustado que ganemos por más. Da la sensación que estuvo peleado. A mí me gusta ganar por goleada. Sentí que habíamos sufrido bastante, que habíamos pasado por feas cosas, que la militancia fue pisoteada, que hubo mucho cinismo, entonces me hubiera gustado ganar por goleada", repitió mientras analizaba los números del domingo.

Y con intenciones de explicar su postura, sin sonar descontento, agregó: "No me gusta andar discutiendo cuando tengo poder. Creo que hay que ganar por mucho más para hacer cambios fundamentales de soberanía nacional, independencia política y redistribución de la riqueza, hay que ir por todo, por cambios profundos en toda la región. Creo que ganando por más diferencia podíamos hacer más".

Dady Brieva pide "cambios profundos" tras la victoria de Alberto Fernández en las elecciones

Mientras Brieva hablaba, las críticas en Twitter no tardaron en llegar, acusándolo de no "bancarse" un mal resultado. "No me gusta el 2 a 1, me gusta el 6 a 0. Me gustan las peleas que se ganan por knock out, no por puntos. Después que interpreten lo que quieran", respondió molesto.

Tras asegurar que no conoce personalmente ni habló nunca con el presidente electo, Brieva aseguró estar orgulloso por su militancia durante todos estos años. "No tengo ambición política. No voy a ningún búnker, no como ni tomo café con nadie. Yo no voy a ningún lado, celebro, festejo y me expreso desde mi casa. Me siento bastante orgulloso de lo que hice. No pretendo ni reconocimiento ni nada. Ya tuve tapas de revista con Midachi, ya sé lo que se siente. Me gusta llegar a la gente, esa que ni siquiera conozco y tampoco tiene voz", confesó.

Y, sin intenciones de nada a cambio, le habló a los dirigentes electos: "No hace falta que me llamen. Que hagan lo que tienen que hacer: cambiarle el ánimo a la gente. Ahora es el momento de los dirigentes. Tienen que ponerse a trabajar y todo eso. Si no lo hacen, no me van a encontrar apoyando".

Luego, disparó contra todos aquellos que aparecen ahora con el triunfo de Alberto Fernández pero que no estuvieron en las malas. "¿Cómo te cae [Marcelo] Tinelli en la política?", preguntó uno de los panelistas aprovechando la situación. "A los tipos que no son de la política, no los veo. Creo que hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que dejarse de joder y volver a lo que uno saber hacer, para lo que se ha capacitado", lanzó, dando a entender que no cualquiera puede ocupar un puesto político.

Dady Brieva sobre Tinelli: "Los tipos que no son de la política, no los veo en la política"

Tras reconocerse "peronista" desde que tiene uso de razón, Brieva reconoció que Alberto Fernández le inspira confianza. "Volvimos, pero mejores", señaló y enseguida se refirió a todos los que critican al electo presidente por su elocuente discurso del domingo: "Los gritos y el dedito son parte de la estética del peronismo", indicó.

Dady Brieva: "Alberto Fernández me inspira confianza"

En cuanto a la grieta en la sociedad, el humorista reconoció haber sufrido algunas situaciones de escrache en la calle. "Me han gritado: '¿Por qué no vas a comprar a La salada en vez de al Alto Palermo?'. Escucho lo que me dicen e intercambiamos palabras. No permito que me falten el respeto, hay mucho atrevido en la calle. No sé si a Susana [Giménez] le dicen tanto como a nosotros. Es un odio que viene de muchos años, que no va a ser fácil de cicatrizar porque hay dos maneras de ver un país muy distintas", reflexionó.

Para finalizar, el actor se refirió a su vida privada y a sus proyectos laborales para el próximo año. "¿Te gustaría volver a ser papá?", preguntó uno de los periodistas del ciclo. "No, no, de nuevo no. Ya estamos con los dos, los nenes no quieren más y la Chipi tampoco. Yo no tendría problema pero porque el varón no tiene tanta implicancia en la maternidad, a la que le cambia todo es a la mujer", confesó tras asegurar que hace unos meses su mujer tuvo un atraso importante.

En cuanto a su futuro con Midachi, aseguró que, si bien este año perdieron plata "por la situación económica del país", estarán haciendo temporada de verano en Carlos Paz.