Dalia Gutman llega a las mañanas de la Televisión Pública

La comediante y conductora estará acompañada por la actriz Camila Salazar y Connie Ballarini

Como habíamos adelantado, para fines de julio o principios de agosto la Televisión Pública Argentina tenía pensado poner al aire un magazine con Dalia Gutmann en la conducción. Tras el debut del informativo de género Con vos propia, que conduce todas las tardes Martina Soto Pose, finalmente la señal dio la fecha de estreno y el nombre del magazine. Se llamará Animadas y debutará el 5 de agosto. Irá por las mañanas, de 10 a 11.

La actriz y locutora estará acompañada por Connie Ballarini y Camila Salazar. Si bien los temas de servicios y el humor estarán presentes, el eje principal será darle lugar a las emprendedoras. Más allá de este proyecto Gutmann continúa con su show de stand up Cosa de Minas, todos los miércoles de julio y agosto en el Maipo.

Radio

Radio Nacional celebró los 82 años en el aire

Sandra Mihanovich y Hernán Lombardi descubrieron un vinilo histórico en la celebración de Radio Nacional

Nacional AM 870 celebró sus 82 años en la Cúpula del CCK, donde se entregaron reconocimientos a distintos programas de las emisoras que transmiten desde diversos puntos del país. Estuvieron presentes figuras de la radio como Héctor Larrea y Bobby Flores. Larrea recibió un reconocimiento por los 20 años de Radio Nacional Folklórica, emisora en la que realiza cotidianamente su programa, de 14 de 17. Además, como había anticipado LA NACION , recibieron una distinción referentes del radioteatro "Las Dos Caratulas".

Estuvieron presentes el titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el director de Radio Nacional, Fernando Subirats y los referentes de las 49 emisoras de Radio Nacional. Sandra Mihanovich, quien conduce Soy Nacional todos los sábados, de 19 a 21, realizó un número final y cantó la canción de la emisora que da nombre a su programa.

Gisela Marziotta: mano a mano en La 750

Si bien había dejado su ciclo diario del regreso, Gisela Marziotta finalmente no abandonó por completo la radio, ya que los sábados de 11 a 12 está al frente de Aires buenos, en La 750 AM, un ciclo que se propone como un espacio abierto para dialogar sobre la Ciudad de Buenos Aires con un periodista invitado por programa (Fabián Doman y Myriam Bunin fueron los primeros). Cabe recordar que Marziotta es candidata a vicejefa de Gobierno porteño por el Frente de Todos.

La Once Diez transmitirá el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel con Martha Argerich

El próximo sábado, de 20 a 22, La Once Diez emitirá en vivo el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel, que se realizará en el Teatro Colón y tendrá como artista invitada a la destacada pianista argentina Martha Argerich. Se podrá escuchar por AM 1110 o buenosaires.gob.ar. Debido a esta emisión especial, ese día no saldrán al aire los dos programas que ocupan esa franja nocturna de la radio pública porteña: Que no se entere mamá (Alberto Bacigaluppo) y Pasiones secretas (Astrid Pikielny y Carolina Arenes).

Aquí, el Planeta

Aquí, el Planeta es el ciclo que se emite desde 2014, dedicado a temas ambientales, calidad de vida y desarrollo sustentable. Lo conduce Guillermo Saldomando, los viernes de 13 a 14 por Eco Medios AM 1220. En el programa se abordan investigaciones y entrevistas a todos los sectores involucrados: estado, ONG y ámbito privado. Es un ciclo federal, porque trata de abarcar la realidad de todo el país e incluso regional, porque contiene entrevistas con líderes de opinión de otros países de las región.