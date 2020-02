Darío Barassi se refirió a los comentarios que hizo Jimena Barón cuando supo que iba a ser su objeto de deseo en la tira Quiero vivir a tu lado Fuente: Archivo

La polémica alrededor de Jimena Barón parece no tener fin. A las críticas sobre la promoción de su segundo disco, que la muestra en un afiche emulando a una mujer que ejerce la prostitución, se sumaron más problemas.

Ángel de Brito, conductor de Los ángeles de la mañana, recordó que Jimena se había quejado por ser pareja de Darío Barassi en la ficción de la novela Quiero vivir a tu lado. En 2017, esa pareja fue muy aceptada por los televidentes; sin embargo, De Brito contó que Barón se había reunido con las autoridades de canal para pedir que le cambiaran a su galán, aduciendo que no le parecía creíble esa historia de amor. "Lo planteó en serio aunque finalmente lo hizo porque es muy profesional y la pareja funcionó y pegó en la gente", aseguró el chimentero.

Las afirmaciones de De Brito tuvieron también su corelato en una nota que Barón dio en ese entonces a la revista Watt. "En un principio me chocó esa pareja. (...) Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe. (...) Me costó al punto de decir 'no sé cómo hacerlo'. A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años. Es un placer", sostenía la actriz por entonces.

Consultado sobre el tema, Barassi habló sobre el tema: "En su momento se habló de eso pero desestimé el tema. De verdad, cuando sucedió, no le di ni entidad. Hasta me dio gracia porque no me molestan ese tipo de comentarios. Además, seguro lo dijo con humor. Y lo hablamos en ese entonces y me confirmó que era una humorada. Hicimos una dupla espectacular, trabajamos muy bien. Nunca me ofendió ni tampoco afectó nuestro vínculo porque le creí que fue con humor".

Verónica Llinás, compañera de Barassi en Carcajada salvaje, aportó su opinión sobre Barón. "Siempre tiene una actitud provocadora porque le sirve para vender. Y a veces eso te vuelve en contra, en forma de agresiones. El tema es delicado", dijo con respecto a la promoción de Jimena de su último tema, que se conocerá en breve. "Hay algo de la naturalización de ese trabajo cuando es voluntario que está bien no apartarlo. A la vez hay otra parte de ese mundo que es siniestro y es la trata de mujeres, con grandes riesgos de morir en manos de un loquito, que no tienen protección. Yo creo que esta vez la pifió", señaló la actriz