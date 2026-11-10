David Broncano habló tras la polémica entrevista con el líder de Vox, Santiago Abascal: “La he cagado”

El último lunes el conductor y humorista David Broncano entrevistó en su programa La Revuelta al líder de Vox, Santiago Abascal, de cara a las próximas elecciones en España.

Más allá de la pericia como entrevistador de candidatos, que fue muy cuestionada en este programa de la Televisión Pública de España, lo que generó un gran revuelo fue el hecho de que tanto la producción como el conductor aceptaran la imposición de Vox de llevar su propio público al estudio, en reemplazo del público habitual del programa.

El tenso momento entre Abascal y Broncano

Una vez emitida la entrevista a Broncano le salieron al cruce desde todos los frentes. Las reacciones de la política no tardaron en llegar, sobre todo del oficialismo, en la recta final de la campaña electoral que culminará con los comicios del 29 de este mes. “Es grave lo que vimos”, dijo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una entrevista en RNE. “Me parece absolutamente inaudito que alguien vaya a la radiotelevisión pública y se traiga su propio público. Fue un aperitivo de lo que puede ser la extrema derecha en el gobierno”, agrego.

Al día siguiente, cuando Broncano fue al estudio para entrevistarse con la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, aceptó hablar del tema con los periodistas que hicieron guardia para esperar su testimonio.

“Estoy triste, sí, porque creo que no lo hice bien ayer. Me equivoqué con varias cosas de cómo se hizo. Me arrepiento de muchas cosas. Posiblemente tendría que haber utilizado la comedia más, como hago siempre, pero es complicado. Mucha gente me decía que con políticos no hiciéramos bromas. No las hice especialmente en las entrevistas anteriores con Sánchez, Rufián y Montero, y ayer con Abascal mucha gente pensaba que no debía entrar a muchas bromas con él, y seguramente me equivoqué porque se podía utilizar la comedia”, aseguró.

Convertirse en entrevistador serio lo sacó de su lugar de confort y despertó buena parte de las críticas que recibió. “Abascal lo hizo bien, tanto él como la gente de comunicación del partido, a nivel estratégico lo han hecho bien. Porque nos pidieron venir con su público, y esa es la clave de todo. Aceptamos hacerlo con público seleccionado por Vox porque yo pensaba, y posiblemente fui demasiado ambicioso y posiblemente vanidoso, y me extralimité en mis capacidades, pero pensé que eso podía evitar que, si la entrevista no salía como querían, con nuestro público podrían excusarse en eso. Quería quitarles esa cosa que a veces hacen desde Vox, y me equivoqué”, explica Broncano.

Ya en el set, ese público militante se expresó todas las veces que pudo. Desde gritos, “presidente, presidente”, hasta aplausos en las afirmaciones de Abascal o reprobaciones a los comentarios del anfitrión.

“Era muy complicado el hecho de que cualquier frase que dijese él fuera ovacionada y cualquier cosa que dijese yo, que a pesar de que estaba un poco descolocado con todo, dije cosas bastante razonables, y se recibía con un murmullo y como si hubiese dicho una barbaridad. Estuve incómodo conmigo mismo, me sacó un poco cuando me di cuenta de que había generado un ambiente raro y una situación que no merece un responsable político de cara a que esté tan sesgada la reacción del público. Yo mismo me tiré toda la entrevista pensando que la he cagado. Muchas veces, Santiago [Abascal] estaba hablando y yo estaba pensando por dentro: ‘Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido’, y no me permitía responderle o rebatirle con la velocidad con la que habría que haberlo hecho. Siempre he pensado que podía entrevistar a políticos, sin la presión de un periodista profesional, pero podía hacerlo. Ayer, sin duda, fue un bache grande, pero asumo la responsabilidad”.

Una de las críticas que viene recibiendo por parte del periodismo político es sobre este vuelco a las entrevistas con candidatos: “Entiendo que haya periodistas a los que no les haga gracia, pero no he peleado yo por hacer estas entrevistas, es un buen marrón que me ha caído por estar en la televisión pública en el programa con más espectadores de la cadena y que he intentado hacer con responsabilidad y hacer un servicio público. Desde luego, ayer no fue el caso”.

Otro de los cuestionamientos fue sobre si el pensamiento de ultraderecha de Vox debía tener espacio en medios públicos. Sobre esto también se expresó Broncano: “Ese debate es muy antiguo, y yo en el punto actual, que Vox es una fuerza que va a sacar un montón de escaños y es un partido parlamentario y democrático, me parece que tiene que venir al programa -explicó a El País-. La gente que dice que no hay que entrevistarles, puedo entenderlo, lo respeto, pero en 2026 creo que se puede entrevistar a alguien de Vox”.