De la pelea de Luciana Salazar y Mariana Brey en la radio al supuesto pedido de matrimonio de Martín Redrado a su novia, Lulú Sanguinetti

Tras los escandalosos posteos de Luciana Salazar en Instagram (luego de que Martín Redrado dejara de pagar la clínica de fertilidad en el exterior donde ella tiene óvulos congelados), la modelo se cruzó fuertemente con Mariana Brey en Radio Mitre.

La pelea comenzó cuando la periodista le cuestionó a Salazar algunas de las cosas que la modelo le exige a su ex y le lanzó una dura frase: “que vaya a trabajar”. “Le molestó que yo pregunte si existe un contrato que diga que Redrado debe mantenerla de por vida y pagar estos óvulos congelados”, explicó Mariana Brey esta mañana en Socios del espectáculo, antes de escuchar la tensa discusión ocurrida el sábado en Radio Mitre.

“El matrimonio es un contrato, uno no puede cambiar lo que acuerda”, dijo Luciana Salazar en comunicación con Polino Auténtico, el ciclo radial que conduce Marcelo Polino. Su frase hizo reaccionar a Brey, quien inmediatamente remarcó que ella nunca se casó con el economista ni tampoco él es el padre de su hija Matilda.

“¿Que tiene que ver? ¿Las casadas solo tienen derecho?”, preguntó Salazar molesta y con un tono de voz elevado. “Entonces no me hables de matrimonio porque son cosas distintas. Hablemos de tu situación en particular”, lanzó la periodista haciendo irritar a la actriz. “Estás hablando sin saber. ¿Que sabés que responsabilidades tomó él? Si no sabés nuestra interna... Si tu pareja no toma las responsabilidades que tiene que tomar vos también vas a salir a pelearlo”, retrucó Salazar, furiosa.

Pero Brey no se quedó callada. “Estas reclamando otra cosa que tiene que ver con la posibilidad de volver a ser mamá y darle un hermano a Matilda. Si no hay un papel firmado por él que lo comprometa de por vida y no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Si para vos es tan importante trabajás y lo pagás, es muy sencillo”, lanzó la panelista generando la furia de la rubia.

“Yo te estoy diciendo cómo es la realidad y vos la querés deformar. No es así, el tiene la responsabilidad y lo tiene que hacer. No me vengas a decir a mi ponéte a trabajar. Yo trabajo desde los 21 años, entonces no me vengan con este chicaneo. No te lo voy a aceptar más, me parece un machismo muy burdo”, remató Luli Salazar.

¿Casamiento en camino?

Tras volver al piso, la panelista de eltrece volvió a enfatizar en su postura y agregó más información al respecto. “Me cuentan que él nunca pidió la re vinculación con Matilda, él no quiere”, indicó. Sin embargo, la información que contó segundos después dejó atónito a todo el panel. “Me dicen que Redrado y Lulú Sanguinetti están muy bien. Ella fue a la peluquería y le habría confesado a su peluquero que él le propuso casamiento”, disparó.