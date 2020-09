La cocinera de los clásicos almuerzos tuvo un intercambio romántico con Adrián Suar y juntos redoblaron la apuesta Crédito: Capturas de pantalla

Las chicanas en tono de humor entre Juana Viale y la cocinera Jimena Monteverde ya son un clásico de los almuerzos desde que la actriz reemplaza a su abuela en la conducción. Sin embargo, esta vez la creadora de los platos culinarios del programa tuvo un intercambio romántico con uno de los invitados, nada más y nada menos, que uno de sus amores platónicos, Adrián Suar.

Como todos los fines de semana, Monteverde se acercó a la mesa para presentar el menú del día, y la conductora pidió que mostraran un fragmento de una entrevista que brindó la cocinera en diálogo con Bendita (elnueve).

Sonrojada, la chef escuchó las confesiones que le hizo a la panelista Vicky Braier, alias Juariu, cuando le pidió que eligiera entre Suar y Marcelo Tinelli para cocinar sobre sus cuerpos sin ropa.

El picante ida y vuelta entre Adrián Suar y Jimena Monteverde - Fuente: eltrece 01:04

Video

Pícara y entre risas, la respuesta de la cocinera fue: "¿Y no podría ser un trío?". Ante la mirada atenta de Suar, que escuchaba sorprendido las declaraciones de Monteverde, la conductora no podía evitar tentarse.

"Yo me pongo en la mesa cuando termine el programa, no tengo problema", aseguró Suar, que tentó a la cocinera a redoblar la apuesta: "No lo digas dos veces que ya te pongo en la mesa".

"Yo sé que sí", asumió Suar a pura sonrisa. Viale cerró la divertida declaración de amor y comentó: "Esta dupla es tremenda". Recordemos que Monteverde participó del "Bailando por un sueño" en 2010, y aunque supo conquistar al público, perdió en la votación telefónica contra el invicto de aquel año: la Mole Moli, que se consagró campeón.

En cuanto a su vida personal, la cocinera está casada hace 27 años con Mariano Monteverde, padre de sus dos hijos, Amparo y Victorio. "Aprendimos a crecer juntos, formamos una familia de la que estoy orgullosa. Nada es fácil, no todo es felicidad, pasamos momentos difíciles, surfeamos crisis, y salimos. ¡Por muchos años mas!", escribió en febrero en su cuenta de Instagram, al celebrar un nuevo aniversario con su marido.