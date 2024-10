Del beso de Andrea del Boca y L-Gante a la gran preocupación de Alejandro Fantino por el rating

Escuchar

Desde que el lunes pasado debutaron en un mano a mano para sacarse chispas Bake Off Famosos y Por amor o por dinero, la competencia en el prime time de la televisión cambió por completo. Si bien en un comienzo, la diferencia entre ambos fue grande, con el correr de los días el concurso de pastelería sacó aun más ventaja respecto al reality de parejas de eltrece. La prolijidad de la edición del ciclo que conduce Wanda Nara, sumado a que es un formato ya conocido y aceptado por la audiencia, fue la clave frente a la nueva propuesta, algo desordenada, que presentó Alejandro Fantino.

Frente a los magros resultados de los primeros días, desde ayer, el canal que comanda Adrián Suar decidió modificar los horarios. Telenoche compitió, mano a mano, con Telefe Noticias; The Floor se midió con Margarita y parte de Bake Off Famosos y, finalmente, a las 22.30, comenzó Por amor o por dinero, que siguió hasta la medianoche. Estos cambios dejaron claros ganadores y perdedores . En la televisión de hoy es así: se gana o se pierden, en el medio no hay nada.

La primera sorpresa de la noche fue un empate técnico entre los dos noticieros con un promedio de 8,5 puntos. Es llamativo que en poco tiempo, Telenoche pudo revertir la tendencia negativa que tenía, en cuanto a rating, para competir, por momentos, cabeza a cabeza con Telefe Noticias. La paridad entre los dos informativos le dio una leve ventaja a The Floor, ya que se impuso con 9,8 puntos (con picos de 11,1) frente a Margarita que promedió 9 puntos. Cabe aclarar que la tira de Cris Morena puede verse con antelación en Max y que allí se convirtió en la serie argentina más vista en América Latina, atrayendo nuevos usuarios a la plataforma. Los consumos de ficción en estos tiempos cambiaron y está claro que el público joven al que apunta tiene otra manera de mirar. El famoso “a la misma hora, por el mismo canal” se acabó y esto le juega en contra al spin off de Floricienta en Telefe.

La pelea de fondo la ganó Bake Off Famosos con una noche dedicada al amor con un promedio de 14,7 puntos . El reality de pastelería se convirtió, por lejos, en lo más visto del jueves, en una jornada donde la presencia del músico L-Gante revolucionó todo. Con doce famosos compitiendo, el fuerte del programa es el show y anoche quedó más claro que nunca. Mientras que Wanda Nara y Cami Homs contaron cómo superaron la separación de sus exparejas, A ndrea del Boca volvió a dar un beso de novela y esta vez fue con Elián Valenzuela. “A mi juego me llamaron”, expresó Del Boca antes de sumarse a la propuesta de Nara sin problemas.

“Cami, ¿quiero saber si alguna vez te rompieron el corazón?”, le preguntó la conductora a la ex sposa de Rodrigo de Paul. ”Sí. Me han roto el corazón, pero ahora está recontra recompuesto”, respondió la joven. “¿Sabés lo que me encanta de ella? Que a pesar de que le han roto el corazón y fue público y terrible, el amor propio que tiene. Ella se la bancó”, agregó Nara, que además destacó el apoyo que le dio L-Gante en el peor momento de su relación con Icardi. Pero lo más emotivo de la noche, lo protagonizó Verónica Lozano, quien ganó el delantal azul, con una torta que recordaba a su mamá y a su abuela. Todo este combo le dio a Bake Off Famosos un pico de 15,5 puntos.

Del otro lado, Alejandro Fantino batalla por sobrevivir con Por amor o por dinero. A medida que fueron pasando los días, el reality se fue ordenando con tapes contando las historias de convivencia, cruce entre las parejas y eliminaciones. Si bien el ciclo no repunta, este jueves promedió 4,2 puntos y es la marca más baja desde el debut, el conductor está poniendo todo de sí para hacerlo más atractivo. Mientras que la pareja de Malena y Yuliana, las chicas correntinas, pagó un millón de pesos para poder tomar mate por un día; Samanta y Leo, el encargado de edificio, limaron asperezas, tras un desacuerdo por una de las apuestas del programa y recibieron la emotiva visita de su familia. A diferencia de Gran Hermano, aquí los seres queridos pueden dar información sobre el afuera sin problemas. El reality tiene todos los condimentos del formato, falta que los televidentes se empiecen a identificar con las historias.

Algunas sorpresas y novedades

El poco rating que quedó para repartir se lo llevaron Bienvenidos a ganar con 2,4 puntos de promedio y Cantando 2024 con 1,9 puntos. Pero no son todas malas noticias para eltrece: una de las sorpresas del día se dio en la primera tarde, donde Socios del espectáculo con 4,1 puntos le ganó a la primera parte de Ariel en su Salsa con 3,8 y el cocinero quedó, en su segunda etapa, a una décima en el mano a mano con El Zorro, 5 puntos versus 4,9 respectivamente. Por su parte, Mediodía Noticias con 5,6 puntos; Cuestión de peso con 4,4 puntos; Poco correctos con 4,2 puntos y Ahora caigo con 6,6 puntos achicaron bastante la diferencia con Telefe.

El lunes la competencia será otra , ya que eltrece apela a su gladiador histórico Guido Kaczka y un clásico del canal para subir los números del prime time. Luego de Telenoche, llegará The Floor, a las 21.15, seguido por Los 8 Escalones... a las 22.30, y a su término, se estima 23.15, se emitirá Por amor o por dinero . El ciclo de Fantino está corriendo la misma suerte de Survivor, que se despide la semana que viene y fue corrido de a poco de horario para terminar saliendo al aire casi a la medianoche. En esta televisión en crisis, no hay tiempo para equivocaciones porque un tropezón sí es caída.