Con el nuevo año llega un tiempo de cambios para la pantalla de Telefe. Con la llegada del verano, el canal apuesta a un prime time acorde a la temporada: fresco, renovado, recargado, y con el lunes 13 como fecha de lanzamiento de sus propuestas.

Como consecuencia de la reestructuración de la programación, ¿Quién quiere ser millonario?, conducido por Santiago del Moro, no estará más de lunes a viernes sino los domingos a las 22.15. Se trata del "especial verano" del ciclo que debutará con la presencia de Marley, quien concursará para donar su premio a Save the Children, una ONG internacional que trabaja por los derechos de la niñez.

El propio Del Moro despidió la temporada 2019 del programa y confirmó la continuación del ciclo en su cuenta de Instagram. "Terminando un año de mucho trabajo en #MillonarioTelefe junto a este gran equipo de grandes profesionales y buena gente hicimos un programa que le cambió la vida a muchas personas. ¡Gracias por acompañarnos cada noche y seguimos durante enero y febrero, ahí nos vemos!", anunció el conductor.

De esta forma, Telefe hace modificaciones en sus noches con dos fuertes apuestas: El muro infernal y Divina comida.

*EL MURO INFERNAL

Marley anticipó unos días atrás cómo se verá la escenografía de El muro infernal Crédito: Instagram Marley

Luego de una gran temporada de Por el mundo, Marley regresa al formato juegos con un ciclo que ya conoce como anillo al dedo. Recordemos que El muro infernal consiste en superar diferentes desafíos, en los cuales los participantes deben adoptar las extrañas posiciones que propone el muro, para así poder atravesarlo y evitar caer a una pileta.

Por otro lado, los jugadores estarán divididos en dos equipos de tres personas, y deberán usar sus habilidades para sumar la mayor cantidad de puntos posible.

Junto a Marley estarán diversas figuras: el experimentado relator Osvaldo Príncipi (quien ya acompañó a Marley en este mismo programa), la locutora Carla Bonfante (quien fue parte de Minuto para ganar), el joven influencer Kevsho, y un especialista en estos formatos: Nazareno Móttola.

De esta manera, El muro infernal regresa tras once años fuera del aire con motivo de una importante fecha: el festejo de los 30 años de Telefe.

El muro infernal se emitirá de lunes a viernes, a las 21.15.

*DIVINA COMIDA

Vicky Xipolitakis en un episodio de Divina comida, reality en el que los famosos compiten para ser elegidos como los mejores anfitriones Crédito: Captura de TV

Tras la ficción Huérfanas -que se emitirá a las 22.15-, debuta el mismo lunes 13 Divina comida, a las 23.15. Bajo la producción de Turner Latin America se trata de una adaptación del reconocido formato de entretenimiento Come Dine with Me, que tiene más de 40 versiones en todo el mundo.

En cuanto al eje de esta suerte de reality, sabemos que cada semana cinco famosos abrirán las puertas de sus casas con el objetivo de recibir invitados que también son figuras reconocidas. En cada emisión, el host será una personalidad distinta, quien les preparará una cena, con entrada, plato principal y postre.

Al finalizar la noche, los invitados le darán su calificación. En el encuentro final, el famoso que haya obtenido el mejor puntaje se consagrará con el título de "mejor anfitrión de la semana".

En su debut en la pantalla de Telefe competirán Lizy Tagliani, Federico Bal, Guillermo Coppola, Sol Pérez y Georgina Barbarossa; y más adelante podremos ver, entre otros, a Gerardo Rozín, Jorgelina Aruzzi, Fabián Cubero, El Polaco, Nicole Neumann, y Charlotte Caniggia.

Divina comida se emitirá de lunes a viernes, a las 23.15.