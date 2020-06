La periodista cordobesa entrevistó a una persona que le dijo "no estar negativizado" de Covid. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2020 • 00:00

Voces tanto a favor como en contra se alzaron en la tele luego de que Cristina Pérez y Rodolfo Barili utilizaran el espacio del noticiero de Telefe para anunciar el resultado del test de Covid-19 al que habían sido sometidos. Y Bendita no fue la excepción.

El panel capitaneado desde su casa por Beto Casella fue abiertamente crítico. Solo Mercedes Ninci echó un manto de piedad al asunto: "A mí me encantó el reality que hicieron en el noticiero de Telefe, estuvo buenísimo porque le dieron suspenso. Es obvio que ya lo sabían, lo hicieron muy relajado", aunque más de uno creyó entender en el término "reality" una fina ironía de la periodista cordobesa.

Sin embargo, 24 horas después el programa de elnueve albergó en su seno una dinámica similar, con la mismísima Mercedes como protagonista. "Antes de empezar el programa nos planteamos una situación inesperada para nosotros -arrancó Casella-, a Mercedes Ninci le va a llegar el resultado del hisopado durante el programa. Va a parecer una especulación para ganar rating, pero que la gente sepa que estamos todos esperando el resultado ".

" Esto no es como el reality de Telefe, esto es en serio -completó Ninci sin dejar ninguna duda sobre lo que pensaba de sus colegas-, me mandaron un WhatsApp del laboratorio diciéndome que me iban a mandar el resultado del test ahora".

Mientras sus compañeros imaginaban cómo comportarse ante la peor de las noticias ("tenemos que salir todos corriendo"), y a minutos de haber arrancado con el tema, llegó el esperado mensaje. Visiblemente nerviosa, tanto que el conductor le ofreció dejar su lectura para después de que termine el programa, Ninci se animó y dijo al aire: "¿Lo abro o no lo abro?", suspenso, grito de alivio y reflexión: " Qué alivio, la verdad es que tenía un cagazo terrible . Lo que pasa es que le había hecho nota a una persona que fue a donar su plasma, y en el momento me dijo que todavía no estaba negativizado, entonces salí corriendo a hacerme el hisopado. A mis compañeros de radio Mitre también les doy la buena noticia".