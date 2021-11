Día de Stranger Things: con un nuevo trailer, la serie le da la bienvenida a California

El 6 de noviembre es un día especial para los fans de una de las series más populares de Netflix. En conmemoración del Día de Stranger Things, la plataforma de streaming no solo lanzó un nuevo trailer en donde revela cual será la locación de la temporada número 4, sino que también organizó una serie de eventos que acompañarán la velada.

La fecha de esta celebración tiene su origen en la primera temporada: el 6 de noviembre de 1983, Will Byers desapareció en Hawkins, Indiana. A pesar de que todos en el pueblo dejaron de buscarlo después de un tiempo, sus amigos siguieron investigando hasta descubrir a una misteriosa niña: Once. La pequeña estaba sola, la perseguían y era extremadamente poderosa, pero no se detendría ante nada para ayudar a los chicos a encontrar a su amigo.

Con un nuevo trailer, que contiene imágenes nunca antes vistas, los creadores revelaron a donde se llevará a cabo la cuarta temporada. “Bienvenidos a California”, anunciaron a través de las redes sociales. “Vamos a tener las mejores vacaciones de primavera de nuestra vida”, agregaron en un epígrafe, que podría estar dando un indicio de la posible fecha de estreno: primavera boreal 2022, la cual arranca el 21 de marzo.

En el teaser se escucha a Eleven leyendo una carta que le escribió a Mike, en donde le cuenta que se adaptó a la nueva secundaria, que le gusta el colegio y que hizo muchos amigos. Mientras se ven imágenes de la nueva vida de la adolescente, ella le anticipa al joven que está lista para verlo en las próximas vacaciones de primavera. Sin embargo, en un segundo la escena cambia y se desvirtúa por completo. Explosiones e imágenes de los amigos en situaciones comprometedoras generan gran intriga sobre lo que vendrá.

Además del adelanto, los fanáticos de la tira recibieron otro regalo muy especial: un mapa oficial de Hawkins, el pueblo en donde transcurre la historia, creado por el artista Kyle Lambert. “Bienvenidos al mundo de Stranger Things. ¿A dónde vas a ir primero”, le preguntaron a los seguidores, que rápidamente se entusiasmaron con el juego.

Merchandising especial de la serie, como las prendas de Champion con diseños de la Secundaria Hawkins y juguetes y artículos de colección, un nuevo cómic con temática navideña hecho por Dark Horse Comics y un tour por las primeras tiendas temporales de Stranger Things ubicadas en Times Square (Nueva York) y en The Americana at Brand (Los Ángeles) serán otras de las sorpresas que Netflix tiene preparadas para que los fans disfruten de este día como nunca.

La nueva temporada tendrá nueve capítulos. Para calmar las ansias de la larga espera, debido a la pandemia, en mayo pasado se conoció un nuevo adelanto de la cuarta parte. En el video, que dura poco más de un minuto, se ve el laboratorio donde creció Eleven. Allí, un grupo de chicos juegan en una sala hasta la llegada de quien parece ser el doctor Brenner (Matthew Modine), el científico de la primera temporada al que los chicos llaman “papá” y quien les anuncia que tiene “algo muy especial planeado para ellos”.

Mientras tanto la cámara recorre el pasillo y muestra los carteles en cada puerta hasta llegar al de Eleven. “Eleven, ¿estás escuchando?”, pregunta Brenner. El siguiente es un plano de los ojos abiertos de ella.

Hasta el momento, lo que se sabe que esta será la temporada “más aterradora de todas” y que se sumarán nuevos actores al elenco. Una de las nuevas figuras será la protagonista de Anne with an E, Amybeth McNulty quien encabeza la lista de jóvenes estrellas que se incorporan a la franquicia. La actriz interpretará a Vickie, una chica cool que habla muy rápido, es fanática de la música y cautivará a uno de los héroes.

También se sumará Myles Truitt, que se pondrá en la piel de un prometedor basquetbolista de Hawkins que vive una buena vida hasta que una serie de acontecimientos disruptivos lo hacen perder el control. Asimismo participará Grace Van Dien, quien será la líder del equipo de porristas y la chica más popular de la secundaria, que esconde un oscuro secreto, y Regina Ting Chen que encarnará a la Sra. Kelly, una consejera vocacional muy cercana a los alumnos y en especial a quienes tienen más dificultades de aprendizaje.

Otra incorporación es la de Robert Englund, quien interpretó a la leyenda del terror Freddy Krueger. Según trascendió, su personaje será Victor Creel, un hombre perturbado e intimidante que está encerrado en un hospital psiquiátrico por un espantoso asesinato ocurrido décadas atrás y tendrá guiños al icónico villano que asediaba a sus víctimas en sueños.