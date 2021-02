Diego Brancatelli defendió la reducción de condena de Boudou: “No hay que hablar desde el resentimiento”

Luego de que el ex vicepresidente Amado Boudou consiguiera una reducción de diez meses en su condena por el caso Ciccone, gracias a un “estímulo educativo”, en Intratables (América) se debatió al respecto y Diego Brancatelli justificó la decisión.

“Hay que dejar de hablar desde el resentimiento y aferrarse a las cuestiones técnicas que van a lo que la ley indica. Te puede molestar o joder, pero la ley te lo permite. Si vos tenés buena conducta, hay una serie de cursos que te suman puntos; si vos cumplís con los requisitos la ley te permite bajar la condena”, afirmó Brancatelli. “Pero no está pensado para corruptos”, agregó Claudio Savoia. “Eso ya es una calificación tuya”, le contestó el panelista.

“La ley en la Argentina con los delincuentes es muy permisiva. Que mi condena baje porque yo me reciba de electricista o pedicuro no me parece bien”, opinó Paulo Vilouta. “O sea, estás en contra de la ley. Esta no te gusta pero otras si”, lo cuestionó Brancatelli.

“Esta ley está pensada para gente que no ha tenido oportunidades en su vida y ha delinquido por eso. Boudou con esto encontró la ‘ventajita’, la oportunidad. Lo que hacen siempre”, aseguró Carolina Losada. “¿Te parece mal? Está dentro de la ley”, continuó Brancatelli con su defensa al ex vicepresidente, que fue condenado a cinco años y diez meses de prisión, que actualmente está cumpliendo en su hogar.

En la causa se acreditó que Boudou realizó la “actividad educativa”, brindada en las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal: un curso de “Programados de sistema de base de datos de computadoras personales”, un curso de “Montador electricista”, un curso de “Electricista instalador”, un curso de “Práctico en organización de eventos” y uno de “Filosofía”.

LA NACION