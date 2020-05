Crédito: América TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 02:34

El tema era Dady Brieva, y el coletazo de sus recientes declaraciones. Especialmente aquellas donde el actor se refería al rol del periodismo: "La verdad necesitamos urgente regular lo que se dice". Lo que inevitablemente remitió a aquella declaración también de Brieva de crear una "Conadep del periodismo".

Ernestina Pais y Diego Brancatelli en una vereda, Débora Plager y Ceferino Reato cruzando la calle. Aunque al principio, Brancatelli no coincidió con Dady ("No sé el mecanismo de controlar y regular, no son palabras gratas"), pero enseguida alineó su discurso: "Durante los últimos años han inventado noticias. Hay una causa muy seria sobre un periodista que con un fiscal extorsionaba a empresarios, que si no pagaban una plata lo ponían en la tapa del diario más importante. O que pongan imágenes de incendios de un lugar que no es. Hay que dejar de inventar un poco".

"Yo te voy a hablar como periodista, no como militante. El periodismo profesional es una cosa y el periodismo mercenario es otra, si vos querés hablar de ese a mí no me interesa. Dady nos está llevando a una discusión sobre la libertad de expresión, que es lo más importante y valioso que tiene la Argentina, afortunadamente", le contestó Plager tratando de marcar una posición desde donde dar el debate.

Sin embargo Brancatelli, molesto por haber sido tildado de "periodista militante", le respondió de mala manera: "Basta de decir eso, yo también hablo como periodista. No estás arriba de un pedestal, bajá un poco las plumas. ¿Quién sos? Bajate un poco del escalón donde estás. Te vas a un tema chiquito porque no tenés argumentos". De esta manera, se produjo un nuevo encontronazo entre ambos, que promete tener continuidad.