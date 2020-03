Coronavirus: Diego Leuco explicó por qué se encuentra en cuarentena

Diego Leuco explicó que se encuentra en cuarentena tras un viaje a Estados Unidos Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 01:15

La emisión del jueves de Telenoche comenzó con María Laura Santillán hablando del coronavirus y de la inminente cadena nacional del presidente Alberto Fernández . Llamó la atención la ausencia de Diego Leuco , desde este año compañero de la periodista en el noticiero de Eltrece.

"Ustedes no van a ver a Diego acá -comenzó a explicar María Laura-, Diego está cumpliendo una cuarentena. Llegó el primero de marzo a Buenos Aires, pero en esos momentos no pasaba nada". Y el que continuó el relato fue el propio Leuco, de manera virtual: "Cuando llegué de Estados Unidos, lugar al que había ido de viaje, no estaba considerado zona de riesgo. Por una cuestión de responsabilidad lo hablé con las autoridades y hasta el domingo me quedaré en casa. Las reglas van cambiando y nuestra responsabilidad primaria es dar el ejemplo y cumplirlas siempre".

De esta manera, el periodista se despegó de su colega Adrián Ventura, quien, el mismo jueves a la mañana, acudió a su espacio de TN, a pocos días de haber llegado de Washington.

Además de sus dichos en Telenoche , Leuco publicó un mensaje en sus redes, donde se explayó en torno a su situación: "Decidí consultar a diferentes especialistas. Algunos de ellos consideran que debo estar en mi casa en cuarentena hasta el domingo. Y otros opinan que no es necesario. Por una cuestión de responsabilidad pública he resuelto que cumpliré la cuarentena hasta el día domingo para completar los 14 días. La decisión fue apoyada por las autoridades de Telenoche , Radio Mitre y TN. Estoy absolutamente asintomático . Simplemente se trata de respetar con responsabilidad las reglas, según se fueron modificando con el correr de los días y el avance del virus".