Divina comida: Sofía "Jujuy" Jiménez reveló cuál fue su primer disfraz hot

29 de enero de 2020

El tema en la mesa de Divina comida eran los regalos que cada uno había recibido de un o una ex, y más específicamente, qué se hacía con ellos luego de terminada la relación: ¿se tiraban, se escondían, se mantenían en el medio de la casa como trofeo aún ante la queja de la nueva pareja?

Ante el silencio de Vicky Xipoliyakis, Poroto Cubero (que reconoció que sus fans nunca le regalaron ropa interior, pero que sí ha tenido que firmar "muchos corpiños"), Pichu Straneo y Gerardo Rozín (autor de la pregunta) Sofía "Jujuy" Jiménez tomó la palabra y reconoció que no le importa el posible reproche: "Valiente a morir", para después continuar: "En Jujuy tengo dos cajas, porque allá tuve dos novios muy importantes, con cosas de cada uno. Guardaba hasta el papel de huevo de pascua que me regalaba, porque había sido especial en ese momento".

Todo estaba tranquilo hasta que la modelo se empezó a poner colorada. ¿Por qué?. Ella misma lo explicó: "Porque en una de esas cajas tengo guardado un disfraz que usé la primera vez que estuve con mi novio de ese momento. Tampoco es tan grave... ¿Nunca nadie se disfrazó teniendo relaciones?".

Mientras se apantallaba y le seguían subiendo los colores a la cara, el resto de la mesa comenzó a intentar adivinar de qué era ese disfraz. "De mucamita, enfermera, policía, secretaria, de gatúbela, Pocahontas", fueron tirando entre Cubero, Vicky y Pichu. "Era de guerrillera, tipo 'Ramba' (en referencia a una versión femenina de Rambo)", develó el misterio la modelo, y dio a entender que se trataba de una versión hot de un uniforme.

Todos se sorprendieron con la elección, o casi todos, porque Xipolitakis confesó: "Me da guerrera Jujuy, me gustó su disfraz. Yo también en algún momento me disfracé. ¿De qué?, ya me olvidé".