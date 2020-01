Divina comida: Vicky Xipolitakis y su deseo de ser monja o maestra jardinera

Vicky Xipolitakis en Divina comida. Crédito: Gentileza Telefe

Luego del divertido pero hipercrítico grupo de la semana pasada, Divina comida renovó su menú de participantes, con cinco nombres que prometen mantener un balance entre alegría y reflexión. Vicky Xipolitakis, Fabián "Poroto" Cubero, Sofía "Jujuy" Giménez, Fernando "Pichu" Straneo y Gerardo Rozín compiten esta semana por un lugar en el podio del mejor anfitrión.

Quien rompió el hielo fue Vicky, que puso su casa a disposición y le ofreció al resto un menú griego, mitad comprado y mitad "ayudado". Fiel a su estilo descontracturado, "la griega" dejó esperando al grupo lo suficiente como para que empezaran a pensar seriamente en irse a comer a otro lado. Finalmente llegó acompañada de un mariachi, y obtuvo el indulto del resto.

A la hora de los regalos, Rozín desplegó toda su ironía regalándole a la dueña de casa un avión de juguete, en referencia al incidente que tuvo cuando la invitaron a pilotear uno de verdad. Ella lo cazó al vuelo: "Para Salvador (su hijo), porque yo no lo quiero". Promediando la cena, también fue el periodista quien, gracias a una pregunta inocente, despertó la confesión más curiosa de la noche: "¿Cuál fue el laburo más raro o más lejano a lo que la gente conoce de ustedes?". Con su habitual incontinencia verbal, Vicky disparó: "Nunca hice nada. Me bancaba mi papá. De chiquita yo quería ser maestra jardinera o monja, pero de grande no se me dio ninguna de las dos cosas".

Dos profesiones tan disímiles, que a la hora de decantar por una Xipolitakis no dudó: "Maestra jardinera porque amo a los nenes, es como que tenemos la misma cabeza, el mismo idioma, la misma alegría". Caras de sorpresa y el remate de Pichu: "Menos mal que de monja no se te hizo el hábito". Una broma que despertó las carcajadas de la mesa; en realidad de la mesa menos una, la dueña de casa, que preguntó: "¿Es un chiste? No lo entendí".

Luego de escuchar los oficios que marcaron los inicios de Cubero, Pichu o el mismo Rozín, Vicky reflexionó: "Me encanta la gente cuando viene de abajo, que las cosas no las tiene regaladas. Me parece que todo se valora más", mientras del otro lado de la pantalla resonaba su propio inicio, fruto del esfuerzo paternal. El baile con fin de fiesta y platos reventando contra el suelo, le permitió a Victoria Xipolitakís abrir la semana con nada despreciables 30 puntos.