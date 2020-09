El casting del Cantando: un participante le declaró en vivo su amor a Gladys "La Bomba Tucumana" Crédito: Captura de pantalla

24 de septiembre de 2020 • 18:39

Hace unos días, Mujeres de eltrece inauguró una nueva sección: un casting para sumarse al Cantando 2020."Vamos a elegir a una persona que se va a subir al escenario para poder hacer realidad su sueño", anunciaban las conductoras del ciclo, que son parte del jurado junto a Ángela Leiva y la recientemente incorporada Gladys "La Bomba Tucumana".

Sin embargo, en la edición de hoy, algo inesperado sucedió entre uno de los participantes y la intérprete de "La pollera amarilla". Emiliano Carrizo, trabajador de la salud y oriundo de la localidad santafecina de Pavón Arriba, se presentó al casting con más de una intención: entrar al reality de eltrece y conquistar el corazón de su ídola.

Tras cantar "Amores como el nuestro" de Los Charros y recibir una excelente devolución por parte de todos los jurados, el joven puso en marcha su segundo objetivo. "Antes de irme quiero poder dedicarle una pequeña frase a 'La Bomba', porque ayer estuve hablando con mis amigos, ya que ella está buscando novio... Entonces digo: '¿Me dará una chance?'", lanzó sorpresivamente.

Ante el asombro de todas las mujeres en el piso, la referente de la movida tropical reaccionó de inmediato: "Mientras no tengas 18 y yo vaya en cana". Luego de que Emiliano advirtiera que tenía 31 años, Gladys no pudo ocultar su alegría: "¡Ay, te amooo! Es justo, justito lo que me receto el médico. 'Uno de 30, 31, más de ahí no pasemos, Gladys', me dijo", reveló, entre risas.

Al invitarla a vivir a su pueblo, la artista imaginó cómo sería su vida en Pavón, la capital del durazno: "Me encanta el durazno, vamos a hacer dulce de durazno. Los vendemos y le ponemos de nombre: 'Durazno la bomba'", bromeó. "Me voy con vos", dijo luego, a los gritos.

A pesar de ya tener el "sí" de la cantante, el concursante redobló la apuesta dedicándole la estrofa de una canción. Sin embargo, su hijo Tyago Griffo que estaba observando la situación detrás de cámara, irrumpió en el estudio. Al tiempo que hacía un gesto de "ojito", lanzó: "¿Qué pasó? Estaba mirando por los monitores. Este chico puede ser mi hermano".

"¿Cómo irrumpe así en el estudio esta persona? No lo conozco. Yo estoy entablando una relación que me encanta", expresó la cantante, en tono de broma. Lejos de seguir en el papel de "hijo celoso", Tyago le habló directamente a los ojos al candidato: "Te digo la verdad: yo te apruebo porque le está haciendo falta contención a 'La Bomba' ahora. Con respeto, eso sí".

"Siempre con mucho respeto. Yo tengo para ofrecerte algo más importante, que es mi corazón", retrucó el joven mientras Gladys enumeraba todo lo que le gustaba de su nueva conquista: "Tiene los dientes perfectos como me gusta a mí. Canta divino. Te amo, tenés todas las posibilidades conmigo", concluyó la tucumana.