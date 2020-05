El cruce en vivo de Ernestina Pais y Angel de Brito: "Pará un poquito"

El conductor le puso los puntos a su invitada cuando lo insultó al aire mientras bromeaban sobre la cuarentena Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 10:52

Ernestina Pais estuvo vía Skype en Los Ángeles de la mañana y protagonizó varios momentos de tensión con Angel de Brito . Además de algunos pases de factura, el conductor se encargó de ponerle un freno a Pais cuando hizo un comentario que no le gustó: " Pará un poquito que yo no soy Doman ".

De Brito hablaba sobre la situación actual de pandemia de coronavirus y aprovechó para preguntarle a su invitada cómo hace para sobrellevar las incertidumbres propias de estos tiempos: "Vos que sos tan impaciente ¿cómo hacés para aguantar todo esto?". La panelista de Intratables quiso hacer una humorada y respondió sin filtro: "No, pará, yo no soy impaciente, soy ansiosa hijo de p...". Al instante De Brito la interrumpió: "Bueno, ubicate querida, que yo no soy Doman. Conmigo calmate ".

Recordemos que Pais forma parte del panel del ciclo de América TV conducido por Fabián Doman , y por eso De Brito hizo la comparación: "Yo lo compadezco la verdad, porque no lo dejás hablar nunca, lo volvés loco". Y luego remató: "Sos como la Yanina Latorre de Intratables ".

Lejos de enojarse, Pais reaccionó con una carcajada y aceptó las similitudes que comparte con la "angelita" Latorre. Además, De Brito le recordó que una vez le pidió que lo reemplazara en la conducción del programa y ella no aceptó. Nuevamente intercambiaron versiones de aquella situación y luego coronaron la charla con una confesión amorosa .

"¿Estás sola en estos días de confinamiento?", le consultaron, y Pais sorprendió con su respuesta: "Voy a contarles una infidencia. Estaba siendo seducida por un hombre que me parecía muy interesante, y ya estábamos a punto de concretar, pero me agarró la cuarentena y la verdad no me animo a hacer sexting con alguien que todavía no concreté en la vida real".