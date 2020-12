El desconsolado llanto de Graciela Alfano mientras visitaban la casa de la infancia de Diego Maradona Crédito: Captura de pantalla

2 de diciembre de 2020 • 13:48

A una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, Nosotros a la mañana estaba recorriendo la primera casa de "El Diez" en el barrio de La Paternal, pero de repente tuvo que interrumpir el móvil. ¿Qué pasó? Conmovida al ver las imágenes, Graciela Alfano rompió en llanto y recordó la humildad del exfutbolista, a quien conoció cuando eran muy jóvenes.

"Diego era humildad. Para Diego esto era una mansión", expresó la rubia cuando El Pollo Álvarez, conductor del ciclo, le preguntó por el motivo de sus lágrimas. Y con la voz totalmente quebrada, continuó: "Me lo puedo imaginar ahí con sus cosas, con su humildad y su generosidad. Me conmueve ver esta casa y la última, donde terminó con un baño químico".

Tras asegurar que tuvo una muy buena relación con el astro del fútbol, Alfano hizo referencia a su personalidad. "Él te llamaba cuando quería, nadie podía con él, ni siquiera los médicos. Porque cuando le decías algo que no le gustaba, chau. Pero cuando vos estabas mal, él llamaba y decía: '¿Qué boludez estás haciendo?'. Yo lo aconsejaba y le decía: '¿Por qué no hacés como [Michel] Platini o Pelé, que no se meten en quilombos?', y él te decía: 'Bueno, bueno, bueno'. Después al otro día abrías el diario y estaba en otro lío", recordó la panelista.

Mientras reveló que Maradona está enterrado en el cementerio que era del papá de Matías Alé (que murió a los 44 años jugando al fútbol), Graciela se consoló al pensar que su amigo ya está junto a sus padres. "Doña Tota era el amor de su vida. Pienso que ahora no solo está enterrado a su lado, sino que siento que ella lo está abrazando y conteniendo en este momento", reflexionó entre lágrimas.

En cuanto al último tiempo del deportista, opinó: "Creo que estaba muy autodestructivo. El haberle pedido al novio de [Verónica] Ojeda que lo cuide a Dieguito es porque ya se estaba despidiendo, y eso me parte el alma. La alegría de él era salir a la cancha. Debe haber sido muy difícil tolerar la forma en que estaba viviendo últimamente".