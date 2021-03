El desopilante look de Vicky Xipolitakis en Minuto para Ganar: “¡Es Lady Gagá!”

Luego de ganar el corazón de todos en su paso como participante de Masterchef Celebrity, Vicky Xipolitakis lució un vestido muy particular en Minuto para Ganar.

“Volvió Vicky Xipolitakis y volvió con todos los relojes”, la presentó Marley. “Sí, Minuto para Ganar. Estoy llena de minutos para que ganen un montón”, le contestó la griega. “¿Quién armó todo esto?”, le consultó el conductor. “Una diseñadora, especial para acá. Le dije: ‘Quiero todos minutos, minutos para ganar, así que estoy llena”, explicó la carismática modelo. “Es nuestra Lady Gaga, o Lady Gagá”, bromeó Marley entre risas.

La modelo suele mostrarse muy segura de sus looks, algo que la definió en la competencia de cocina y por lo que durante muchos años fue noticia. En 2017, había decidido llevar a cabo una acción caritativa y regaló dinero en el subte de Nueva York. “Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no hacía una acción solidaria dije: ‘La tengo que hacer en Nueva York’. Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde. Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba”, había relatado Vicky en aquel momento.

La modelo repartió dólares en el subte de Nueva York en 2017.

Hace unos días se difundieron fotos de Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis juntos en el cumpleaños de Donato De Santis, luego de los rumores de romance que los vincularon a ambos. Durante su paso por el concurso televisivo, Xipolitakis no ocultó la atracción que sentía por el jurado, quien se convirtió en una suerte de amor platónico.

Germán Martitegui, Vicky Xipolitakis, Elizabeth Vernaci, Claudia Villafañe, Damian Betular y Humberto Tortonesse en el cumpleaños de Donato De Santis Foto: Instagram: negropolisok

LA NACION