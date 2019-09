Catherine Fulop relató el intento de violación del que fue víctima cuando iniciaba su carrera como modelo, en Venezuela Crédito: Twitter

Catherine Fulop reveló que intentaron violarla cuando tenía 19 años y dio detalles del hecho que cambió radicalmente su modo de ver el mundo.

"Fue en Venezuela y yo recién estaba empezando mi carrera. Iba a la universidad, trabajaba, tenía mi autito y ya había sido Miss Venezuela", relató el actriz, en Pamela a la Tarde. "Fue una persona conocida del club. Me agarró de tonta, se ofreció a acompañarme a un casting y me propuso ir en un solo auto. Ahí la pifié".

"Frente al canal había un hotel alojamiento y él entró el auto allí, diciendo que me iban a maquillar y cambiar para el casting. Me sonó raro, forcejeé y él sacó un arma que me puso en la cabeza y me dijo: '¿qué son cinco minutos para ti?'. Le dije que era mi vida, así que me matara", relató Fulop, visiblemente emocionada.

La actriz continuó recordando esa situación con mucha angustia: "En ese momento pensé en mis padres, en que me iban a encontrar en una zanja, muerta. Me sentí idiota, porque siempre me cuidé mucho, y mi mamá me repetía que tuviera cuidado, que no subiera a ningún auto y todas esas cosas de las madres".

El hecho no terminó con la negativa de Fulop, y el hombre insistió. "Me tiraba contra la cama, estaba con esa pistola, apuntándome y yo estaba como una roca, pensando en que me iba a matar. Después empecé a hablarle. Le dije que nos conocíamos, que él era agradable, que seamos amigos y después veíamos. Todo para zafar", siguió ella. "Y zafé. Se fue muy furioso al baño, estaba rabioso. Fue un hecho terrible. Nunca se lo conté a mi mamá. Sí a mi pareja de ese momento y a un par de amigas, y eso fue un desahogo. Viví con miedo durante mucho tiempo. Nunca más lo vi, ni apareció por el club".

La actriz aseguró que le costó mucho entrar al mundo del espectáculo porque tenía miedo: "Me cuidé muchísimo. Mi miedo era que mis padres me prohibieran hacerlo. Y no tenía aún la mayoría de edad. Recuerdo que me negaba a aparecer en bikini o en shorts, justamente por ese temor".

La semana pasada, Fulop contó otro episodio dramático que le tocó vivir hace algún tiempo junto a su marido, Osvaldo Sabatini: "Estábamos en Caracas y nos cruzó un auto. Fue un intento de secuestro. Me bajaron del auto y me metieron en otro mientras apuntaban con un arma al Ova. Yo gritaba, pensaba que me iban a matar. Fue hace doce años, más o menos, porque hace 9 que no voy a Venezuela. Estaba histérica y Ova había cambiado 100 dólares y les dio los bolívares, que eran un montón de billetes. Me dejaron ir, yo creo que ni me aguantaban mi locura. Creí que me iban a matar. Él siempre es mi héroe. Nos cuida, nos protege y tiene la solución de todo. Y jamás grita", detalló.