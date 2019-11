Tras escuchar su descargo televisivo, Claudia Villafañe apuntó contra Rocío Oliva y habló sobre la salud de Diego Maradona Fuente: Archivo

En el mundo de Diego Maradona parece no haber paz nunca. Hijos, novias, exparejas, abogados, médicos, trabajo, amor: todo es un gran combo que se revoluciona una y otra vez. Luego de que el astro celebrara su cumpleaños número 59, el pasado 30 de octubre, y de que Gianinna publicara un preocupante posteo en el que parecía hablar inequívocamente de la salud de su padre, Rocío Oliva habló en Pamela a la tarde e intentó llevar tranquilidad.

"Diego está bien, hizo un video porque lo sintió así. Cumplió años y estaban los amigos que quisieron estar y a algunos no conozco: vinieron especialmente de Venezuela e Italia para saludarlo. No le organicé nada. Él dijo: 'que venga quien quiera'", señaló la joven. "No me hace gracia que digan que Diego está empastillado, drogado, borracho. Es un tema que tiene que arreglar con sus hijas. Que vengan y se ocupen de su papá de verdad, porque publicando algo en las redes no solucionan nada. Acá nadie impide nada. No estoy con Diego las 24 horas del día, pero tampoco vi a sus hijas. Las cosas se solucionan puertas para adentro y no en las redes sociales", continuó.

Luego, Oliva dio algunos detalles de la rutina de Maradona por estos días: "Se levanta tempano para ir a entrenar todos los días, trabaja mucho y le hace bien. No me hubiera gustado contarlo, pero lo hago: si Diego conoce a su nieta Roma [la hija de Dalma] es porque la que se ocupó hace dos meses fui yo. Llamé a Dalma y a Gianinna, hablaron conmigo y se vieron. Yo lo organicé. Ellas no hicieron nada. Si van a venir una vez al año y hacer este lío, conmigo no cuenten", advirtió. "Diego está lúcido, sabe lo que hace. No hay que echarle la culpa a nadie porque él toma sus decisiones", agregó luego.

Enojada, siguió hablando: "Nadie llamó para venir al cumpleaños de Diego, por eso tampoco estuvo Dieguito Fernando", dijo, dejando en claro que Verónica Ojeda no se comunicó tampoco. "No sigamos con esta farsa. Ese día yo no estuve con Diego hasta la nochecita, cuando vine a saludarlo y ya estaba con un grupo de gente. Pero echar la culpa es más fácil. Si su padre les importa, que se ocupen del tema pero de verdad. Si fuera a ver a mi papá y no lo veo bien, no me voy. Es mentira que lo acostaron; Diego se acostó a las 3 de mañana cuando todos se fueron", aseguró.

"Gianinna se fue y volvió con Daniel Osvaldo, y que yo sepa no es médico. Si lo vieron mal, hubieran venido con un médico. Publicar en las redes eso de 'recen porque se está muriendo' es muy fuerte. Y no es así. Y si fuera así, que hablen con él y se ocupen. Ponen como excusa que tienen familia. Yo también tengo familia y vienen conmigo y acompañan a Diego. Que Dalma venga con su marido y su hija. Basta de buscar culpables, yo no manejo a Diego", continuó la última pareja de Maradona.

Pamela David quiso saber entonces si se encuentra nuevamente de novia con el actual DT de Gimnasia y Esgrima. "Somos un gran equipo de trabajo. Estamos bien. Lo importante es que trabaje y esté bien. Nos llevamos bien así y no vamos a romper esta forma. El resto se verá. No vivo con Diego. Él está con la gente con la que trabaja y pasa muchos días en La Plata, porque le queda más cerca", aseveró.

La palabra de Claudia Villafañe

Cuando Oliva se despidió, la que llamó fue Claudia Villafañe, para contestarle y decir su verdad. "Con mis hijas no se va a meter. Me enojo cuando se mete el padre, imagínense. Que se lave la boca antes de hablar de mis hijas", sugirió la exesposa de Maradona, notablemente molesta.

"Puedo mostrar todos los chats que tengo y en los cuales mis hijas intentan comunicarse con el padre y no reciben respuesta. Dice que vayan a verlo. Y es un lío verlo. Nos costó mucho saber dónde vive. Las cosas no son como dice Rocío. Miente, además, porque vive con Diego y lo acompaña. Mis hijas van cuando pueden. Le escriben al papá y él no les contesta, entonces no saben si está o no. El domingo Gianinna y Benjamín [Agüero] fueron a la cancha y no pudieron ver a Diego", apuntó Villafañe.

Y dio su versión sobre lo sucedido el día del cumpleaños del Diez: "Gianinna me dejó a Benja y fue con una amiga. Y es verdad que lo ayudó a acostarse. Hay videos". Y contó que ella misma quiso saludarlo para el cumpleaños. "Le escribí y no me contestó. Nunca me contesta, me clava el visto", dijo.

Villafañe no sabe por qué Maradona publicó un video diciendo que va a donar todo su dinero. "Nadie le pidió dinero ni nada. Que con su plata haga lo que quiera; si quiere que la done o la regale. La semana pasada, Gianinna posteó cosas relindas y su papá no las vio ni nadie se las mostró. Me llamaron tres amigos para pedirme que las chicas hagan algo con su papá, porque no lo ven bien. Entonces, no todo lo que dice Rocío es así. Ahora ocupa el lugar de la mujer de Diego y está bien porque es su pareja. No le echo la culpa, pero digo que nadie del entorno facilita nada. Hoy Diego tenía la posibilidad de verse conmigo en la mediación y no lo hizo", recalcó la productora de eventos.