Sol Pérez se mostró muy molesta con el "ataque" que hizo su padre para defenderla Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 13:11

Horacio Pérez, papá de Sol Pérez habló en El show del espectáculo, el programa radial de Ulises Jaitt y se despachó contra quienes hablan mal de su hija. Entre ellas, algunas de las panelistas de Los ángeles de la mañana, el programa de eltrece que conduce Ángel de Brito. Y a su hija, mucha gracia no le provocó que se involucrara en sus "cruzadas" personales.

De Yanina Latorre, por ejemplo, dijo que era una de las mejores panelistas de la tele pero que hay cosas de ella que no le parecen buenas. "Una vez dijo que Sol era sucia y que tenía el pelo sucio. Imaginate que se peina cinco veces para los programas a los que va. También dijeron que yo vivo de ella, que no trabajo y me dolió porque yo trabajo desde muy chico. Otra dijo que había que meterla en una jaula. Es demasiado", se descargó Horacio.

Sol Pérez habló en LAM y opinó sobre los dichos de su padre. "Mi papá no se tiene que meter en estas cosas. No está bueno. Después lo voy a retar al gordi", dijo casi sin voz. De hecho, faltó a Involucrados, el programa en el que participa, por América: dicen que tanto trabajo y poco descanso le está pasando factura.

Sol también hizo su descargo y dio su punto de vista sobre las "angelitas". "Me dicen de todo y no está bueno: que tengo que estar en una jaula, que soy una inadaptada social, maleducada y hasta hdp me dijeron. No la pasé nada bien y mi papá vivió todo eso. No espero disculpas porque hay personas que no me interesan. Si las veo, las saludo porque no tengo problemas con nadie, pero me acuerdo de todo. De todas maneras, mi papá no se tendría que haber metido y voy a retarlo", concluyó Sol.

Después de un día de descanso en su casa y mimada por su familia, Sol volvió a Involucrados. Y ya está a pleno con su rutina laboral.