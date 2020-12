Masterchef Celebrity: Iliana Calabró aseguró que un error de producción la dejó afuera del reality Crédito: Gentileza Telefe

La semana pasada hubo repechaje en MasterChef Celebrity. Luego de cinco galas, Rocío Marengo y el Mono de Kapanga lograron convencer al jurado con sus platos y volvieron a la competencia. Si bien todos estuvieron muy parejos, una de las grandes candidatas era Iliana Calabró, pero su fallida "Key Lime Pie" la dejó fuera de juego. Pero el tema no quedó ahí: la actriz dio a conocer ahora un error en la receta de la torta y señaló a la producción del certamen como la responsable.

Si bien ella ha dado siempre muestras de su destreza culinaria, en la última gala Calabró tuvo problemas con la masa de la torta que tenía que hacer. Sorprendida por no poder lograr su objetivo, la "reina del tiramisú" le pidió a la producción del certamen la receta y decidió probar suerte en su cocina. Pero al hacerla por segunda vez, la actriz volvió a asombrarse al ver que se repetía el mismo problema, y así se dio cuenta de que su fracaso se debía a un error en las medidas de la receta.

"Finalmente, después de casi 10 días me llegó la receta (...). O sea, quisieron aumentar el grado de dificultad poniendo una masa sablé y es ahí donde se mandan la macana", confesó Iliana a través de un mensaje de voz este mediodía en Intrusos.

A pesar de estar furiosa por haber quedado fuera de juego por un error de terceros, la exparticipante entendió que no fue adrede ni contra ella. "De todas maneras, no fue puntualmente contra mí: no la hubiera podido hacer ninguno de mis excompañeros. Dentro de todo, me arreglé para salvar el honor con los shots, que los hice según mi receta y ahí pude", expresó con cierta tristeza.