El éxito de los Relatos criminales de Kablan y Szeta

Relatos Criminales, con Paulo Kablan y Mauro Szeta, tendrá una segunda temporada en verano

Tras el debut el 2 de junio pasado, este domingo 25 de agosto llega a su fin la primera temporada de Relatos criminales, el ciclo de casos policiales que conducen Mauro Szeta y Paulo Kablan los domingos, a las 16.15, en Telefe. Originalmente iban a ser cuatro especiales, pero luego el canal que comanda Guillermo Pendino solicitó otros ocho especiales para así completar doce envíos.

Según pudo saber LA NACION, la productora Corner Contenidos, de Gerardo Rozín y Claudio Belocopitt, ya recibió el pedido del canal para tener una nueva temporada el próximo verano. Recordemos que ambos periodistas de Telefe son especialistas en el género policial. En el ciclo recorren los caminos y entramados de los casos más resonantes en un auto equipado para la misión. Recorren laboratorios, calles y los lugares donde el desenlace dio lugar a la tragedia. Además, los periodistas protagonizaron dos obras teatrales de Daniel Dátola, como Digan la verdad... ¿quién fue?, en el Paseo La Plaza y ¿Hay un asesino en la sala...?, en el Teatro Apolo.

Mariela Fernández vuelve a C5N

Después de casi nueve meses de ausencia por problemas de salud, la locutora y periodista Mariela Fernández regresa a la señal de noticias C5N, donde desde hoy comenzará con tareas de asistencia en la producción del canal. Además, generará contenidos para las redes sociales. Fernández ya tiene el alta definitiva de su tratamiento psicológico, pero de todas maneras seguirá cada consejo médico respecto de su vuelta a la vida pública y a estar frente a cámara, donde condujo diferentes segmentos de la señal desde sus comienzos.

RADIO

150 Burbujas, en Milenium

La Burbuja, el programa de entrevistas que conduce el periodista de TN y eltrece, Federico Seeber, los sábados a las 14 (repite miércoles a las 23.59) por FM Milenium 106.7 -bajo la producción de 4D- cumplió 150 programas. En el ciclo el periodista realizó recordadas entrevistas con Déborah Perez Volpin, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Jorge Fontevecchia, Eduardo Sacheri y Paloma Herrera, entre muchos otros. El sábado último fue el turno de la exmodelo y empresaria Analía Maiorana.

Metro tiene una nueva plataforma online

Desde la semana pasada, Metro 95.1 FM incorporó un nuevo player denominado "Metro On Demand", que permite realizar múltiples funciones. Con esta novedad, la FM se posiciona a la vanguardia con su plataforma online metro951.com, incorporando un nuevo player denominado "Metro On Demand", donde no solamente beneficiaran a los oyentes sino que también ofrecerá un beneficio a todos los clientes y agencias que podrán tener acceso a todo el contenido de Metro 95.1

Karin Cohen en Radio Porteña

Mientras continúa los sábados a las 16 con Abierto al público, por la Televisión Pública Argentina, Karin Cohen vuelve luego de varios años a la radio: se suma al regreso de Radio Porteña 89.7 FM, con Vuelta porteña. El programa ya está al aire y va de lunes a viernes de 18 a 20. Cohen está acompañada en este magazine de actualidad por Willy Campo Montana, Gonzalo Palacio, Emiliano Ruso y Diego Pechini.